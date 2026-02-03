立春存錢「利存」開運法！馬年12 生肖專屬金額與祕招全解析

生活˙中心／程正邦報導

12生肖流年各不相同，「立春吉利金」的存法和金額也不一樣。（示意圖／翻攝自photoAC）

隨著「立春」節氣到來，這不僅象徵著四季的更迭，更是民間流傳已久的財運轉捩點。2026 年歲次丙午，五行屬性為「雙火通明」，在命理專家菲菲老師眼中，這是一個財富能量極強但波動也大的年份。如何在立春這天精準「種下錢母」，將這股生機勃勃的「生財之氣」封存進財庫，成了旺整年財運的關鍵。

為什麼要在「立春」存錢？

傳統習俗中，「立春」諧音「利存」，象徵著獲利與儲蓄的開端。從農業社會的「鞭春牛」、「咬春餅」演變至今，這一天被視為接引新年純淨能量的最佳時機。菲菲老師提醒，由於丙午馬年火氣旺盛，財富雖來得快，卻也容易像火焰般四散耗散，因此今年存錢的核心邏輯在於「以金納火」，透過精準的儲蓄行為，為財富築起一座穩定的「智慧爐竈」。

菲菲老師建議，趁著「立春」當天將這股象微新生、純淨的「生財之氣」，接引封存於個人財庫之中。（圖/菲菲老師提供）

12 生肖「立春吉利金」儲蓄指南

以下根據各生肖在馬年的流年運勢，提供專屬的建議金額與開運儲蓄法：

1. 鼠（沖太歲）：建立財務緩衝

* 建議金額： 2,600 元（流年 6 數主順利）或 1,200 元。

* 開運法： 開立專用「機動帳戶」，存款前將寫有「動中穩進」的綠色小紙片與鈔票夾在一起靜心許願，存入後紙片收於皮夾，象徵在變動中守住財氣。

2. 牛（害太歲）：保本守成

* 建議金額： 8,800 元（發發穩固）或 3,000 元。

* 開運法： 存入定存或儲蓄險，並在家中擺放黃色陶瓷撲滿，每日投入零錢，以「土」生金，穩固財源。

3. 虎（犯五鬼）：守護智慧產出

* 建議金額： 5,100 元（我有創意）或 7,200 元。

* 開運法： 存入與工作相關的帳戶，用紅包袋裝一顆黑曜石，放置於存放存摺的抽屜中，寓意鎮守才財。

4. 兔（偏沖太歲）：人際生財

* 建議金額： 1,680 元（一路發）或 4,500 元。

* 開運法： 設定「社交學習基金」，存入後在存摺內貼上一片綠色葉脈書籤，強化和諧的人緣財。

5. 龍（犯喪門）：智慧投資自我

* 建議金額： 9,900 元（長久智慧）或 6,600 元。

* 開運法： 存入「智慧投資專戶」，存款前將「靜中生慧」白色紙卡與鈔票併放，意念集中於「投資自我」，再行轉帳。

6. 蛇（犯天空）：合力聚財

* 建議金額： 2,200 元（雙雙對對）或 8,400 元。

* 開運法： 與伴侶或夥伴開立「聯名帳戶」，共同存入第一筆錢，並在工作空間擺放圓形玻璃存錢筒，象徵合作圓滿。

7. 馬（值、刑太歲）：平息心火

* 建議金額： 3,300 元（生生不息）或 10,000 元。

* 開運法： 將資金存入數位帳戶作為「壓力緩衝金」，並在手機或書桌繫上一段藍色緞帶，以水制火，舒緩年度壓力。

8. 羊（犯病符）：健康為財

* 建議金額： 1,200 元或 5,500 元（五福安康）。

* 開運法： 存入健康專戶或購置保障，並用綠色小布袋裝黃豆，與文件同放，象徵生機勃勃。

9. 猴（犯天狗）：嚴防破財漏財

* 建議金額： 6,800 元（路路通）或 4,400 元。

* 開運法： 建立「安全防護帳戶」，在電腦內設立該帳戶的專屬資料夾，並將封面設為「小銅鎖」圖案，鎖住個人財庫。

10. 雞（偏沖太歲）：專業形象增值

* 建議金額： 7,700 元（名聲起）或 3,600 元。

* 開運法： 存入提升自我形象的帳戶。存款前後對著明亮的鏡子默念「口吐蓮花，財如影隨」，提升言值財運。

11. 狗（犯白虎）：開拓遠方財

* 建議金額： 1,800 元或 9,600 元（遠方順遂）。

* 開運法： 存入外幣帳戶或「探索基金」。在信封或手機貼上世界地圖剪影，寓意開拓疆界、財路廣闊。

12. 豬（犯天厄）：重整人脈資源

* 建議金額： 2,800 元（發久遠）或 1,100 元。

* 開運法： 存入「資源重整基金」，並設定手機提醒鈴聲為鈴鐺聲，標註「喚醒舊緣」，藉由聲響招來舊人脈的財氣。

傳統習俗中，「立春」諧音「利存」，象徵著獲利與儲蓄的開端。（示意圖／freepik）

【立春存錢小提醒】

在立春這天，除了選對金額與存法，更重要的是保持愉悅的心情與明確的儲蓄目標。菲菲老師建議，避免在此日進行口舌爭執或過度的投機行為，影響純淨的「生財之氣」。

