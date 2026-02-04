立春守護平鎮！復旦消防進駐新光合纖演練 5大編組實作畫面曝光

桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊，今（4）日，前往轄區指標性企業新光合纖平鎮廠執行責任區訪視。此次任務重點在於自衛消防編組輔導與現場實地演練，並協助企業強化自主應變能量，確保員工在農曆春節期間能具備即時自救能力，維持生產環境安全。

桃園市政府消防局第四大隊復旦分隊，前往新光合纖平鎮廠執行責任區訪視及自衛消防編組輔導。圖：桃園市政府消防局第四大隊提供

針對新光合纖廠區的生產線特性及危險物品儲存區，復旦分隊消防人員進行全面性安全巡視，並逐一核對廠方準備的「H-Card」緊急應變資訊卡。復旦分隊表示，詳實盤點危險物品種類、儲放數量及應變對策，能大幅提升救援資訊的精確度。消防人員強調，大型廠房空間廣闊且動線複雜，加上歲末期間用電負荷增加、物料堆置較多，平時必須落實H-Card更新與救災動線規畫，才能在事故發生時搶得救援先機。

除了環境巡視，現場也針對廠方自衛消防編組的5個班別進行實作驗證。「通報班」負責傳遞正確火警資訊；「滅火班」操作室內消防栓與滅火器；「避難引導班」於廣大廠區引導員工有序疏散；「安全防護班」則管制防火區劃作動；「救護班」則於第一時間設置傷患救護站。消防人員於演練全程給予指導與檢討，要求企業在年關重要時刻具備實際解決問題的專業能力。

復旦分隊指出，防災工作不僅是法規要求，更是企業安全文化的體現。透過落實桃園市特有的H-Card制度及定期編組演練，可有效提升員工防災意識。未來消防局將持續推動公私協力防災模式，與企業攜手打造具備韌性的安全生產環境，共同防範歲末火災風險。

