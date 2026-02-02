立春將至！民俗專急勸「4類物品」快丟 留著恐窮整年

生活中心／張尚辰報導

農曆新年前，不少人都會幫家中大掃除，除舊佈新。（示意圖／翻攝自pixabay）

「立春」是二十四節氣之首，今年的立春落在國曆2月4日，交節氣時間為凌晨4時1分51秒。對此，民俗專家廖大乙建議，民眾可在立春前先將家中「破、枯、壞、礙」的物品丟棄，象徵除舊布新、送走舊氣場，為新的一年迎來好運。

根據《自由時報》報導，廖大乙表示，一年共有24個節氣，而立春為節氣之首，過了這個時間點，命理上即進入新的一年，此後出生的新生兒，生肖也將以馬年計算。

廖大乙說明，依照傳統習俗，過年前家家戶戶都會透過大掃除，送走過去一年的穢氣，為家中帶來新的能量與運勢。不過，由於今年乙巳年出現農曆閏八月，必須等到國曆2月17日才正式迎來丙午年的大年初一，可能有不少民眾來不及在立春前完成大掃除。

廣告 廣告

對此，廖大乙建議，若無法趕在立春前完成大掃除，只要先處理掉家中屬於「破、枯、壞、礙」四類物品，同樣能達到除舊迎新的效果。

至於「破、枯、壞、礙」的定義，廖大乙解釋，「破」指的是破損的碗盤、有破洞的鞋子或襪子；「枯」則包含枯萎的植物、盆栽或乾枯的枝葉；「壞」泛指已故障或無法使用的家電、人偶玩具，甚至長期閒置、派不上用場的充電器；至於「礙」，則是讓人看了不舒服、勾起不佳回憶的物品，或冰箱內早已過期的食品，以及長時間堆放、佔空間又容易積灰塵的舊雜誌。

最後，廖大乙提醒，這些物品最好在立春前盡快丟棄或進行資源回收，不僅能讓居家環境更加清爽，也象徵送走舊氣場，為立春後的新一年迎來新的氣象與好運。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

尾牙5開運絕招！楊登嵙曝「2色系」穿搭 大獎全部帶回家

過年剩菜「連吃好幾天」！日籍妻超崩潰 一票過來人爆共鳴

2026生活成本排行出爐！台北第15名「比東京貴」 亞洲冠軍是它

尾牙「最大陋習」是它！一票員工爆共鳴 氣炸喊：根本是懲罰

