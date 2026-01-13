立春將至！ 「5星座+5生肖」財運爆棚 吸金力直衝巔峰
2026年的立春日期為2月4日，也象徵春天的開始，春為歲首。「立春」代表著全新的氣場與轉機！立春象徵著「雷得萬物生」，所有沉睡的財富能量都會在這一天甦醒。小孟塔羅雲蔚老師表示，這是一個決定你未來整年財運走向的超級吉日，「5星座」受到星象與節氣的雙重加持，「5生肖」受到太歲與春天生機的加乘好運，吸金能力將在當日達到頂峰。
立春財運最旺的星座TOP5
雲蔚老師表示「5星座」中有人是靠直覺發橫財，有人是靠行動搶得先機，更有人是坐在家裡錢就自動找上門。想知道如何在這個「財氣爆發日」分一杯羹，幫自己的荷包補滿血嗎？快來看看這份立春轉運名單，錯過又要再等一年！
TOP 5 天蠍座
天蠍座的財運總是帶著一點神秘色彩，而在立春這天，這股能量會轉化成驚人的「偏財運」！立春是陰陽交替的時刻，你那敏銳的洞察力會達到巔峰，能看見別人看不見的機會。這天你可能會收到一筆意外之財，可能是被遺忘的獎金、或是投資突然大漲，甚至是一個暗中的貴人偷偷塞給你的好處。天蠍座在這天要相信你的「直覺」，如果你覺得某個數字會中、某個案子會成，那就大膽地相信它，因為你的潛意識已經連上了宇宙的資料庫。保持低調，不要張揚，默默地把錢放進口袋就好。這天你就像個潛伏在暗處的獵人，不出手則已，一出手就是滿載而歸，這種悶聲發大財的感覺，真的只有你能體會有多爽！
TOP 4 射手座
如果你覺得之前運氣平平，那射手座在立春這天，絕對是打了一場漂亮的翻身仗！作為被木星守護的幸運兒，立春這種充滿生機的節氣，會將你的好運放大好幾倍。這天你千萬不能宅在家裡，你的財運在「遠方」或「戶外」。去拜訪客戶、去參加聚會，甚至只是去樓下便利商店買個東西，都可能遇到能帶給你賺錢機會的貴人。射手座在立春這天的氣場是「敞開」的，你那樂觀的笑聲會震碎所有的窮氣，吸引來各種好康的消息。不管是投資理財還是兼職副業，只要是你覺得「好玩」的事情，最後通常都能變成真金白銀。放輕鬆去玩吧，老天爺這天特別疼你，禮物都準備好了，就等你走出門來拿！
TOP 3 金牛座
金牛座在立春這天，是「木」氣最強的時候，而你是最懂得滋養土地的星座，這一天就是你們種下「搖錢樹」的最佳時機！別的星座可能在追求賺快錢，但你在這天做的每一個決定，都是為了長遠的暴富在打地基。這天你的財運來自於「精準的眼光」，你可能會看中一個潛力股、一間值得投資的房子，或是一個能長期合作的夥伴。不要覺得現在看不到成果就心急，你在立春這天所投入的每一分錢，都會像種子一樣在地下悄悄發芽，等到時間一到，長出來的果實會多到讓你數錢數到手軟。保持你那份優雅與從容，好好地規劃你的資產配置，你的財富是靠「養」出來的！
TOP 2 牡羊座
衝啊牡羊座！立春就是春天到來的第一天，這種充滿爆發力、萬物復甦的能量，根本就是為你量身打造的！你在這天的財運只有一個秘訣，就是「快」。當別人還在猶豫要不要進場、還在評估風險的時候，你那股說做就做的衝勁，會幫你搶到第一波紅利。這天非常適合去談判、去爭取業績，甚至是去買張刮刮樂試手氣，因為你的氣勢旺到連財神爺都不敢拒絕你。牡羊座在立春這天就像一把剛磨好的利劍，任何阻擋你賺錢的障礙都會被你一刀劈開。別坐在家裡空想，跑起來、動起來，你的每一步都在踩著金幣前進。那種「我要贏」的強烈念頭，會轉化成實實在在的現金流！
TOP 1 水瓶座
水瓶座的朋友們，立春這天太陽正照耀著你們的本命宮，這意味著你們就是宇宙舞台上的「C位主角」！這一天你的能量場會強大到不可思議，任何跟你有關的賺錢點子，只要你敢提出來，幾乎都能獲得大家的支持。立春代表著新的開始，而你那天馬行空的腦袋剛好接上了這股「創新」的頻率。或許是一個突發奇想的企劃，或是一個別人看不懂但你覺得會紅的投資，請大膽地去執行吧！你的財運來自於「與眾不同」，越是新奇的事物越能幫你吸金。這天你就像個強力磁鐵，不需要費力去追錢，只要你站出來發聲，資源和金錢就會自動向你靠攏。記得，你的直覺就是通往金庫的導航，相信自己那個瘋狂的大腦，它正在幫你下載致富密碼！
立春財運最旺的生肖TOP5
「立春」不只是節氣的變換，更是生肖年從蛇轉馬的關鍵分水嶺！在命理學上，這一天象徵著「一元復始，萬象更新」，宇宙的能量場將會重新洗牌。對於懂得把握時機的人來說，這天就是啟動整年財運的超級按鈕。
雲蔚老師指出，「5生肖」中有人是靠霸氣征服全場，有人是靠貴人躺著數錢，更有人只是相信直覺就發了橫財。想知道你是不是那個被老天爺點名的幸運兒？快來看看這份「立春開運名單」，在春天的第一天就把荷包補滿血！
TOP 5 豬
你看屬豬的人好像沒什麼野心，但立春這天，財神爺偏偏最喜歡你們這種「鬆弛感」！在五行上，你們的能量剛好滋潤了春天，代表著「生生不息」。這天你的財運非常特別，通常是發生在「享受」的過程中。可能是在聚餐時談成了一筆生意，或者是在逛街時買到了增值的好東西。屬豬的朋友這天切記不要愁眉苦臉，你的笑容就是最強的招財風水。盡情地去吃頓好料、去睡個好覺，當你把自己照顧得舒舒服服、容光煥發時，那種富貴氣場會吸引所有的好事靠近。別人都拼得要死要活，只有你是邊玩邊賺，這種「傻人有傻福」的境界，真的是讓旁邊的人羨慕嫉妒恨啊！
TOP 4 狗
屬狗的人在立春這天，會有一種「福至心靈」的神奇感應！因為你們跟太歲也是好朋友，這股和諧的能量會轉化成超強的「第六感」。這天你可能會莫名其妙想走某條路、或是突然想買某個彩券號碼，請千萬不要懷疑那個一閃而過的念頭，因為那很可能是財神爺打給你的暗號。屬狗的朋友這天偏財運特別旺，很適合參加抽獎、或是處理跟「意外之財」有關的事務。你的財運不需要靠勞力，而是靠「靈感」。保持心情愉快，對身邊的人多一點微笑，你會發現好運就像連鎖反應一樣發生，可能只是一個小小的善意舉動，最後卻回報給你一筆大大的驚喜，真的是人在家中坐，錢從天上來！
TOP 3 虎
屬虎的朋友注意了，這天你們的財運走的是「快、狠、準」的狩獵路線。在萬物復甦的這一天，你那敏銳的商業嗅覺會瞬間覺醒，能一眼看穿市場上哪裡有肉吃。不同於別人的猶豫不決，你在這天做的決策會異常果斷且正確，不管是短線進出股市，還是談判桌上的廝殺，你都能佔盡上風。這天非常適合去「開拓」，去開發新客戶、去嘗試新跑道，因為你的氣勢正旺，任何困難遇到你都會自動讓路。把你的野心拿出來，今天賺的不是小錢，而是足以讓你炫耀整年的第一桶金，大口吃肉的時間到了！
TOP 2 羊
如果要選一個「躺贏」的冠軍，立春這天絕對是屬羊的朋友！因為你們跟今年的太歲（馬）是好麻吉，這意味著老天爺會特別罩你。這天你的財運核心叫做「人脈變現」，你會驚訝地發現，怎麼身邊的人都對你特別好？想買東西有人送優惠券、想投資有人報內線、甚至只是隨口抱怨一句缺錢，長輩或朋友就真的塞紅包給你。屬羊的人這天要把嘴巴變甜一點，多去拜年、多去跟朋友喝茶聊天，因為你的錢財都藏在「對話」裡。那種溫柔無害的氣質，會讓貴人忍不住想拉你一把，你只要負責笑著收下大家的好意，輕輕鬆鬆就能把荷包填滿，這就是被寵愛的感覺啊！
TOP 1 馬
屬馬的朋友，這一天對你們來說意義非凡，因為立春一過，正式進入你們的「主場」！千萬別擔心什麼犯太歲，在立春這天，你們的能量是全宇宙最強的「火」，那種熱情和衝勁根本無人能擋。這天你的財運來自於「展現自我」，不管你是業務、創業者還是上班族，只要你敢站出來大聲說出你的想法，或是主動去爭取那個看似不可能的案子，那種捨我其誰的霸氣會直接震攝全場，讓金主和客戶乖乖掏錢。這一天你就像個發光體，不需要費力去追錢，只要把自己打扮得精神奕奕，像個王者一樣登場，機會和鈔票就會像粉絲一樣瘋狂地湧向你。記住，你的自信就是今天的提款密碼，衝就對了！
民俗說法，僅供參考
（封面圖／東森新聞）
