立春將近！5生肖財喜臨門 事業名利大豐收

國曆2月4日農曆（12月17日）是二十四節氣的立春，命理師高宏寓提醒，有5生肖將迎來好運，事業名利大豐收。

命理師高宏寓接受《EBC東森新聞》專訪表示，立春不僅是新的季節開始，更是二十四節氣中最重要的「四立-立春、立夏、立秋、立冬」之首，春天的開始，萬物萌芽，人們都希望開運能夠討個好彩頭，養生除了養肝養腎外，更要隨時留意氣血循環、支氣管感染、感冒。他指出，在新舊年交替的時節之際，也是生肖運勢變換的時候，氣場更為混沌，甚至直接性的影響整年的運氣，台灣俗諺有一句「三年一閏，好壞照輪」，而立春正是生肖運勢大洗牌之時，有5大生肖將走旺運。

好運5生肖

生肖虎

三合之年，將星帶權，事業名利雙收，想創業者，宜確立目標，評估能力與局勢，投資宜守不宜攻，慎防背信之約，財損耗神之事；行事切莫激進，故步自封，養好自身磁場，勿管閒事。

生肖兔

事業穩中求健，掌握時機，趁勝追擊，財喜臨門，切莫貪功好進，必有損傷，宜每月行善佈施，口說好話；單身者將桃花盛開，慎防虛花之虞，遠離是非之地、低頻人事物。

生肖雞

媳婦終將熬成婆，運勢大好，有升官發財機會，宜大展身手積極主動爭取，必有貴人來扶持，倘若有出國深造的計劃，宜背祖離鄉，開闊視野；健康慎防筋骨肩頸、眼壓升高；感情宜多加留意伴侶的真實感受，切莫自行其是，宜添加生活儀式感。

生肖狗

乘風破浪年，實力見真章，升官利市，多方貴人顯現，事業將出現曙光，有利創新局，宜開拓副業增加商機與收入；情感上單身者有利遇到正緣，宜保握時機。

生肖豬

人脈拓展，事業登科進祿，宜穩紮穩打開發新市場；情感上桃花運強，單身者有戀愛可能，已婚者找回激情，切莫針鋒相對，互不相讓，同時須防爛桃花糾纏。

7生肖注意

生肖鼠

子午沖，流年皆不利，凶星壓陣，宜靜不宜動，易有情緒不穩定，口舌之爭，宜忍辱負重，避免以偏概全，不必要誤解；事業上忙到不可開交，易有不同領域的多元合作；健康慎防過勞、免疫力系統下降、腸胃等問題。

生肖牛

午丑相害之年，易遭官非口舌小人暗伏誘導、價值理念不同、產生不必要的糾纏，宜心存正氣、廣結善緣、換位思考；健康需留意肝膽、壓力，內分泌、外疾病纏身；投資慎選，切莫跟風；情感切莫擇善固執、堅持己見，剛柔並濟為上上策。

生肖龍

喪門降臨，忌探病、參加喪禮、食普渡食物，切莫僥倖心態，慎防無妄之災；事業上無沖無合，是屬過渡調整期，宜留白和自己對話，建立短中長期目標，精進學習，靜待時機；慎防腸胃消化不良、便袐，宜補充蔬果，益生菌，宜多往戶外去運動；交友慎防被道德綁架，宜建立邊界感，保護自己。

生肖蛇

巳午相生，三會之年，以和為貴，自可解燃眉之急，切忌反覆心急，靜觀其變等待好的機運；情感上缺乏安全感，切莫神經質，感情用事，宜寒冬送暖、捐瓦蓋廟，幫助弱勢族群，化解冤親債主，為自己增福田。

生肖馬

太歲當頭座，暗中藏凶險，喜憂參半，事業上團結力量大，切莫獨善其身，孤軍奮戰，凡事宜建立良好的計劃與溝通，慎防墨守成規，後繼無力；雙刃之劍，情感上易陰晴不定，多有誤會，宜找回本質，建立責任與信心；財務上切莫求功心切，切忌打腫臉充胖子，必有困局。

生肖羊

吉凶參半，雜事多易有無謂口舌、官非、意外跌撞傷、車關等⋯暗潮洶湧；財務上需控制風險與預算，忌投機冒進，宜謹慎為本；事業上石破天驚，終將脫殼轉運，如日中天；情感上易瑣事煩心，宜保持距離美，切莫強迫情勒。

生肖猴

耕耘的一年，大沖才能大發，凡事耐心磨練，切莫畫地自限、慣性逃避、消極悲觀、三分鐘熱度、寄託希望等⋯健康上宜留意行車安全，切勿急躁飆車罵路人，必有輿論紛爭等…不必要的是非。

