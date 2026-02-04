立春後赤馬紅羊劫！專家曝「戴1飾品」能防小人 這33行業吉星加持旺
生活中心／李紹宏報導
本週三（2／4）是24節氣中的立春，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立春之後正式進入「丙午」馬年，「赤馬紅羊劫」到，再加上天干丙火（陽火），地支午火（陰火）『雙火時節』，恐怕會非常不平靜，派系鬥爭強烈，利益被佔據瓜分，最後反噬爆雷。邱彥龍老師說，每逢『赤馬紅羊劫』，財政虛空、軍權破裂、官僚腐敗、民怨積深已久，因此會發生決策衝突、鬥爭嚴重、快速洗牌或戰爭動員，火勢到達極點後，反噬力量出現，屍橫遍野。
2026丙午馬年運勢 邱彥龍老師示警「權力與財富大清洗」
邱彥龍老師強調，2027「丁未」羊年，又是天干丁火（陰火），地支未土但暗藏丁火（陰火），是火氣最旺的時間，人禍事件將是極大的問題。邱彥龍老師解釋，「丙火」象徵太陽，主公開的權威，包含政治人物、官員、大老闆、名人、藝人、網紅都會受影響，而「丁火」象徵燈火，主人心，舉凡派系鬥爭、密謀、輿論、叛軍、間諜、地下操盤手容易出現。邱彥龍老師說，2026丙午年是外放擴張、動員升級的一年，容易有戰爭、大政令頒布或權力、財富、生命安全的大清洗，丁未年火入土中，則意味內部結塊，容易產生嚴重心結，而所種下的禍根會在內部引爆，進而引外患入侵。
立春後16天生存守則：注意證據、文件、合約
邱彥龍老師進一步分析，立春期間這16天的運勢，主要是受太陽、金星、火星、水星、冥王星能量全集中在水瓶座影響，另外，2月4日起天王星順行，並且刑水瓶群星，土星正式進入牡羊座與海王星合相，大環境會集體換邊站隊，舉凡規則、制度將會被改寫，立場分裂非常明顯，輿論速更快，今天快速被捧上去的人，明天可能就翻車。
邱彥龍老師表示，尤其未來16天大環境會對細節、證據、流程更加敏感，任何文件、合約、收據、證明變得更加重要，出現極度的吹毛求疵、糾結與不信任的能量，所以立春不是變得更好，而是得變得更「強硬」，現實會逼人長大，能扛責任、交出成績單者才會被留下，只會喊口號、靠流量、炒作與帶風向割韭菜的模式，將會被淘汰刪除，尤其想靠煽動他人情緒來增加收入、亂喊單或沒有風險管控能力，只想投機的人，將會敗得一踏塗地。
邱彥龍老師分析，未來的財富，將會落在科技、AI、數位內容、線上社群、跨境合作、新型金融與服務模式上，但是再好的產業也要分批進場，再怎麼想衝也要預留現金，否則就算機會再多，也很容易被假機會所騙，因為火風新時代正式啟動，整個世界會有撲天蓋地假消息與輿論戰，資安、監管容易出現重大問題，物價波動非常大、世界供應鏈與能源問題反覆震盪，全體對立極度明顯，各有各的立場極端明顯，一分為二的時候到了。
如何走好未來赤馬紅羊年？6點建議
第一、先定位自我戰場：不是什麼都要做，而是選1到2個主戰場深耕經營。
第二、把成果系統化：所有的流程、步驟、定價都交付模式，先完成後再擴張。
第三、先小後大、先試後加碼：不論投資或合作，都先試10%到30%的力道就好。
第四、煽動型內容拒看、拒聽：唯有資訊戒斷，才可提升自我判斷力跟精準度。
第五、同溫層升級：挑戰有門檻的領域，與會帶你上戰場的人來往，不交往只會聊天空談的人。
第六、界線先立：所有的金錢、時間、合作條件都先講清楚，才不會被拖耗。
邱彥龍老師強調，赤馬紅羊年凡事先穩後快，先試後押，先立界線再談感情，用規則保護直覺，未來運勢將會大旺。
獲神庇佑度難關！2026立春開運祭拜清單
另外，邱彥龍老師也建議，若要獲無形力量加持，立春可多拜關聖帝君、觀音菩薩、地藏王菩薩、五府千歲、五路財神、文昌帝君、包公、城隍爺、城隍夫人、虎爺、土地公、土地婆、灶神等；服飾可穿搭銀灰、金屬銀、冷白光、霧藍、靜謐藍、灰藍、石墨灰、鐵灰、炭黑灰、駝色、卡其色、咖啡色、深墨綠、象牙白、奶油白、霧白、淡紫灰或薰衣草灰色，能讓思緒更清楚，不被帶風向，適合談判、上鏡、開會等，可以增強你的溝通能力，幫助在做重大決策時，讓氣場更穩，說話更有分量，也可幫忙守財庫，不會衝動消費，還能防止內耗，減少焦慮。
V字飾品防小人
飾品方面，邱彥龍老師則建議，立春可多佩戴藍寶石、海藍寶石、青金石、白珍珠、黑珍珠、銀、白金、鈦鋼、或「V」字樣的飾品，可以逢凶化吉、防小人，增加財運，並減少胡思亂想、幫助睡眠，讓氣場強大，旺事業與人氣。
立春需防範身體警訊
立春期間身體要注意的部分則有消化系統、過敏、腸躁症、壓力型胃痛、神經緊繃、失眠、腦袋轉不停、肩頸僵硬、骨骼關節疼痛、骨頭舊傷、椎間盤突出、心腦血管疾病、心悸、頭痛、酗酒、皮膚病、肺病、腫瘤、病毒感染、感冒、濕疹、細菌感染、藥癮、吸毒、中毒、精神異常、抽筋、癲癇、火災燒燙傷、挫傷、骨折等，另外也要小心交通意外、刀傷、一氧化碳中毒、氣爆等意外。
立春產業財富地圖：四大吉星加持的33種行業
邱彥龍老師進一步分析，立春期間最旺的星是木星、金星、土星、海王星，因此有利於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融保險業、報業、印刷業、纖維紡織製衣業、橡膠業、活動策劃行銷、婚喪喜慶、兒童相關活動、五金行業、娛樂、藝術(繪畫、音樂)、農漁牧業、養老院、看護業、礦業、建築業、地產業、房屋修繕業、室內裝潢業、製造業、婦女運動、社會改造、防詐防偽產業、酒店、海淡水產業、船務運輸、物流、餐飲業、油類產業、化學產業、醫藥產業等33種產業。
6星座在立春期間有強運勢
至於上升星座、太陽星座、月亮星座落在水瓶、雙魚、牡羊、金牛、射手、巨蟹等6星座者，立春期間也擁有較強的運勢，記住只要把焦點回歸自身，繼續往前邁進，制定好方向，同時做到自律，就有機會迎向成功的未來。
最後，邱彥龍老師引用《易林•離之無妄》卦曰：『據鐘鼓翼，將軍受福，安帖之家，虎狼與憂，履危不強，師行何咎？』來綜合整理立春期間該遵循的方向，明辨是非，除要看清局勢變化，更要自我守正，不要因聰明而投機，也不借名義動亂，做正當的大事才不會禍事纏身，且做任何事都要名正言順．不違背良心、不走捷徑、不妄用權力，也不要有僥倖心理，這樣不管你做什麼都不易出錯，且有貴人相助，小人會自亂陣腳，最終都會平安無災度過。
