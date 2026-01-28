立春後轉運3生肖 財富加速累積

今年立春落在2月4日，隨著節氣轉換，《搜狐網》命理專欄點名3生肖，在立春過後將迎來重要轉機，事業動能轉強，財富累積速度也明顯加快。（示意圖／Pixabay）





今年立春落在2月4日，隨著節氣轉換，《搜狐網》命理專欄點名3生肖，在立春過後將迎來重要轉機，事業動能轉強，財富累積速度也明顯加快。

立春轉運3生肖

生肖狗

屬狗的人有望升遷、加薪或受到上級肯定，先前卡關的專案與流程也望逐步打通，也有機會遇到貴人主動牽線帶來資源與機會，無論正財或偏財皆具成長空間，整體財運穩定上升。

生肖虎

屬虎的人事業發展呈現步步高升的態勢，財富累積速度明顯加快，不論開拓新領域或洽談合作，都能憑藉敏銳判斷與行動力脫穎而出。

生肖馬

屬馬的人氣場明顯轉換，過去阻礙逐漸淡去，若能保持積極態度、全力投入，將更容易把好運轉化為具體成果，但在人際互動方面則宜多些善意與溝通，避免捲入爭端或流言。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力

神級泡麵回歸！昔無預警停產 網嗨喊：童年回憶回來了

天菜3帥警「只穿內褲」 臥底扮客潛男模會館

