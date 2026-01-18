立春必吃「惠方卷」難敵原物料上漲 售價上漲1成多

日本人都會在立春吃用海苔包醋飯以及至少7種配料的惠方卷，祈求好運。（示意圖／Pexels）





每年2月3日「立春」時節，日本人都會在這天吃用海苔包醋飯以及至少7種配料的惠方卷，祈求好運。只是今年受到原物料上漲影響，像是惠方卷裡頭，一定會用到的白米，今年就漲價不少，連帶拉高惠芳卷售價。精打細算的民眾，也開始轉而選購小份的惠芳卷，或是自己動手包，省錢過節。

NHK記者：「雖然還在1月，但惠方卷的銷售季，已經提前開跑。」

每到立春，日本就必吃傳統食物惠方捲。從包裹野生藍鰭鮪魚、河豚帝王蟹等高級海鮮，到捲入烤國產牛肉的肉系惠方卷，口味五花八門，多達90種選擇。只是惠芳卷的材料，像是米，今年卻漲幅不少，也連帶價格上漲。NHK記者：「今年雖然改為將原本外購的配料轉為自家製作，並更換為較便宜的容器來降低成本，但仍不得不將價格上調120日圓。」

像這款去年最受歡迎的惠方卷，一次使用14種食材份量十足，但卻要高達約460塊台幣，也讓業者開始調整策略推出半份惠方卷。百貨業者太葉田大：「我們相信半份惠方卷，會受到顧客的喜愛，就想吃魚海鮮和肉類的人來說，我認為現在有一種趨勢，人們傾向於分享半份食物，而不是吃完一整份食物。」

在原料成本高漲的情況下，不只百貨公司，連鎖便利商店，也推出混合約一成，美國產加州米的惠方卷，成功將價格控制在相對低價。NHK記者：「許多被廢棄的惠方卷，也被運送到這裡。」

為了減少浪費，日本政府推出，虧損聲明標誌，並鼓勵民眾自己，動手做惠方卷。在物價高漲與，食物浪費的雙重壓力下，今年的惠方卷不只比創意比豪華，也比誰能吃得剛剛好、買得剛剛好，把不浪費，一起吃進節分的好運裡。

