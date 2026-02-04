立春招財開運「必做5件事」！ 煮財水黃金吉時 方法、財位一次看





今（4）日是立春，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動、萬物甦醒。命理專家湯鎮瑋近日在YouTube分享立春招財開運的「必做5件事」，提醒民眾把握節氣轉換的關鍵時刻，透過簡單儀式與生活調整，為新一年累積好運與財氣。

首先是「煮財水」。一年共有三個時點可進行，分別為立春（2月4日）、大年初一（2月17日）與端午節（6月19日）。準備168元硬幣洗淨後，將水裝約八分滿投入錢幣，在寅時卯時（清晨4點3分至7點）、午時未時（11點至15點）、酉時（傍晚17點至19點）開火煮滾，並口念吉祥話，例如：興、旺、發，財源滾滾、招財進寶，續煮3到5分鐘後，讓蒸氣自然勳散，象徵財氣擴散。

廣告 廣告

之後把財水移至家中東方，硬幣擦乾後可放入聚寶盆、保險箱，或存入銀行。財水放涼2到3小時裝瓶保存，用紅紙寫上：「立春財水」或「正月初一財水」+自己的姓名，貼於瓶身，財水擺放位置建議：大門後地上或櫃內，明財位、收銀台、保險櫃，流年東方或東南財位。

專家提醒，財水需保存一年後再處理，且不可飲用，建議倒在廚房水槽、流水盆、魚缸，或倒在家中盆栽中。

第二是「開窗通風」，清晨4點3分到7點時段打開窗戶迎接立春第一道氣場，尤其東向更佳，讓室內換氣、去除穢氣。第三是「穿紅黃兩色衣服」，紅色象徵陽氣、黃色代表財氣，藉由五行火的意象轉換氣場。第四是「換新床單」，即便不是全新，也建議更換洗淨的床單，寓意「換新運」、清理舊氣場。第五是「有錢進帳」，可趁當天存款或開戶，為財運添柴火。湯鎮瑋表示，儀式重在提醒自己整理環境與心態，配合理性理財，才能把好運真正留在身邊。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



立春「5大禁忌」曝！ 命理師1招開運 財富事業都高升

再過一天就發財！ 立春「這樣做」滾動財氣超靈 1事別做會破財

「3生肖」立春財運開紅盤！ 1時辰往東北走 買彩券正好