立春放養關鍵期 高市動保處強化魚病防疫助漁民穩收

時序即將進入立春，氣溫逐步回暖，正是養殖漁業魚苗放養的重要時節。高雄市動物保護處表示，立春前後雖有利於魚苗成長，但氣候仍不穩定、日夜溫差大，若管理不當，易造成魚隻緊迫、免疫力下降，進而引發傳染病風險。為協助漁民降低疫病損失，動保處持續落實魚病防疫與診療服務，提供養殖管理建議，為新年度漁獲量打下穩健基礎。

↑圖說：為協助漁民降低疫病損失，高市動保處提供漁民養殖管理建議。（圖片來源：高雄市動保處提供）

動保處指出，立春期間常見因放養密度過高、投餌過量導致水質惡化，使魚隻更容易染病。曾在此時放養魚苗卻遭遇疫情重創的養殖漁民陳先生分享，在動保處輔導後，調整放養數量並依氣溫變化控制投餌量，同時每日監測水質，將水中含氮代謝物維持在合理範圍內，目前每分地養殖池的育成率提升近兩成，整體經營效益明顯改善。

動保處長葉坤松表示，神經壞死病毒、虹彩病毒等特定魚類傳染病，常好發於魚苗養殖階段，若能在立春開工前後即落實防疫與管理措施，可有效降低疫情發生機率。他也提醒，若發現魚隻體色變深、游動異常、靠岸浮游或出現死亡情形，切勿自行投藥，以免延誤病情或加重損失，應盡速將病魚送交動物防疫機關檢驗，釐清病因後再對症處理。

↑圖說：高市動保處持續落實魚病防疫與診療服務。（圖片來源：高雄市動保處提供）

動保處目前於鳳山、永安及林園等地設有魚病檢驗站，提供水質檢測與魚病診療服務，期望透過即時防疫與專業輔導，協助高雄養殖漁民在立春放養關鍵期降低風險、穩定生產，迎向新一年的大豐收。

