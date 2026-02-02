立春放魚苗怕賠錢？養殖達人親傳這招：育成率提升近2成
立春將至，正值魚苗放養關鍵期，高雄市動物保護處提醒漁民把握放養時機，同時做好水質管理與魚病防疫，降低疾病風險，提升養殖成效，為新一年打下豐收基礎。
隨著氣溫逐漸回暖，養殖漁業進入魚苗放養黃金期，但立春前後天氣仍不穩定，日夜溫差大，魚隻易因緊迫導致免疫力下降。
動保處指出，若放養密度過高或投餌過量，容易造成水質惡化，增加魚類傳染病發生機率，成為養殖管理的一大隱憂。
養殖漁民陳先生分享，過去曾在立春期間放養魚苗，不久後即爆發疫情，造成嚴重損失，隨後向動保處尋求協助，經專業輔導後，他調整放養數量，依氣溫變化彈性控制投餌量，並每日監測水質，將含氮代謝物維持在合理範圍內，成功改善養殖環境，目前平均每分地養殖池的魚隻育成率提升近兩成，整體收益明顯成長。
動保處長葉坤松表示，神經壞死病毒、虹彩病毒等魚類傳染病，常於魚苗養殖階段發生，若能在立春開工時即落實防疫措施，可有效降低染疫風險。
他也呼籲，當魚隻出現體色變深、泳姿異常、靠岸浮游或不明死亡等情形，切勿自行投藥，應盡速送至動物防疫機關檢驗，釐清病因後再對症處理。
目前高雄市動保處在鳳山、永安及林園等地設有魚病檢驗站，提供水質檢測與魚病診療服務，協助養殖漁民強化防疫管理，穩定產量，迎向新一年的養殖豐收。
