立春狂打噴嚏又失眠？穴道按摩配「玫瑰菊花茶」趕走春睏

立春為二十四節氣之首，標誌春季開始。彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，立春後氣候多變、寒暖交替，易出現春睏、過敏、情緒波動等症狀，建議透過穴道按摩、茶飲及作息調整順應節氣養肝氣。

立春為二十四節氣之首，標誌春季開始。（示意圖／123RF）

劉宗昇指出，立春時節陰氣未盡散、陽氣初升，氣血運行不暢，常見症狀包括「春睏」，即嗜睡、乏力、精神不振;過敏性疾患如鼻癢、噴嚏、皮膚搔癢；以及煩躁、易怒、失眠等情緒波動。臨床案例顯示，部分患者出現頭暈、目澀、關節不適，多為肝腎陰虛或風濕阻絡所致。

廣告 廣告

現代醫學研究支持中醫節氣理論。2025年發表於《Nature and Science of Sleep》的研究追蹤2.5萬餘名慢性失眠患者，發現春季節氣如雨水、穀雨時睡眠障礙增加，與「春睏」概念相符。另有研究顯示，早春氣候變化與氣喘住院率上升相關，極早春發作可增17%。

劉宗昇建議每日早晚按摩太衝穴、內關穴、足三里穴各3至5分鐘。（圖／馬光中醫）

劉宗昇建議每日早晚按摩太衝穴、內關穴、足三里穴各3至5分鐘。太衝穴位於足背大拇趾與第二趾間凹陷處，可平肝火、疏肝解鬱;內關穴位於前臂內側、腕橫紋上2寸，可安神解鬱;足三里穴位於小腿前外側、膝下3寸，可補氣血、抗疲勞。

茶飲方面，劉宗昇推薦取玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子10g，熱水沖泡5至10分鐘，加蜂蜜調味，每日一劑可清肝明目、養陰安神。他提醒孕婦或虛寒體質者應先諮詢醫師。

日常保健上，劉宗昇強調最晚晚上11點前入眠、早上6點左右起床，避免熬夜傷肝。飲食宜多攝綠葉蔬菜如菠菜、高麗菜、芹菜，適量甘味食物如山藥、大棗、蜂蜜，少食酸味、辛辣、油膩食物。情志調養應保持心情愉悅，多曬太陽、接觸大自然，保暖採「下厚上薄」原則防風邪入侵。

茶飲方面，劉宗昇推薦取玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子10g，熱水沖泡5至10分鐘。（圖／馬光中醫）

延伸閱讀

李四川傳農曆年前請辭選新北 王世堅：早辭對大家都好

高嘉瑜回鍋選港湖！游淑慧諷「吸塵器」：同黨小雞瑟瑟發抖

恢復上海居民赴金門馬祖旅遊！陸國台辦發聲：樂觀其成