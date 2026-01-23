立春禁忌、開運方法一次看 3生肖穿紅色衣物財運旺

【黃詩淳／綜合報導】今年立春在2月4日，命理師柯柏成分享開運方法和禁忌，並提醒犯太歲的四個生肖馬、鼠、兔、牛，不要做重大決定、不要吵架。

柯柏成發文表示，立春是二十四節氣的第一個節氣，今年在2月4日凌晨4時1分51秒交節氣，而立春後7日內的小禁忌，是不講氣話、不做情緒性決定，可以婉拒一件本來會勉強答應的事，對於開春的運勢都有正面的影響。

當天存入帳戶1680元、88元、168元都行，或家人朋友之間互轉帳也可，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤，立春當天或前三日、後三日，向東、向陽、乾淨之地，公園、廟前廣場、河濱都可，散步至少15分鐘以上。

犯太歲的四個生肖馬、鼠、兔、牛要躲春，由於今年立春交節氣是在凌晨的四點，完整躲春應該是從凌晨三點起至凌晨五點，待在室內，不要做重大決定、不要吵架，由於這時間大多數人還在夢鄉，就好好的睡覺即可。

立春的吉時多半發生在清晨到上午，好運的生肖羊、虎、狗，可以在當天下午5至7時，穿著紅色的衣物往住家東北方走一走，至少15分鐘，散步的終點可以小買彩券兩張，有相當不錯的手氣，如果利用來跟客戶談判合作、甚至找主管談升級加薪，都有不錯的結果。

《壹蘋新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

