立春節氣開始才是「馬年」！看錯生肖恐影響一生運勢

農曆年分與自己的生肖屬性相關，但因農曆、國曆計算方式不同，有些人可能會誤判自己的生肖。民俗專家楊登嵙分享，舊生肖年要到「立春」節氣才結束，若搞錯恐影響八字和一生運勢。

今年國曆2月4日凌晨4時3分正式進入立春節氣，民俗專家楊登嵙提醒，立春開始才是新的生肖年。（圖／楊登嵙提供）

民俗專家楊登嵙表示，以2026年舉例，在國曆2月4日凌晨4時3分進入立春節氣後，乙巳蛇年才算正式結束。立春開始代表進入新的1年、春天到來，意即進入丙午馬年。

楊登嵙說明，生肖交接是以立春為基準點，但因2025乙巳年有閏月，除夕、過年來的晚，如果孩子出生在民國115年國曆2月4日凌晨4時3分（農曆民國114年12月17日）之前，為「蛇寶寶」，這時間之後為「馬寶寶」，而不是看農曆大年初一。

廣告 廣告

楊登嵙提醒，國曆1月至2月出生的族群，不妨翻翻萬年曆或農民曆，看看當年立春節氣的時間，確認自己的生肖屬性，由於生肖命格將影響磁場，不同生肖在取名、買房、幸運方位等都有差別，算八字更需要正確的生日時間，早點檢查才不會影響運勢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

NBA/球隊氣勢如虹卻想下船 哈登傳和快艇有共識

NBA/指名道姓罵裁判爛 獨行俠總仔發洩噴百萬

NBA/得知連22年入選明星賽 詹皇淡定：不錯吧