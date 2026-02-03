立春迎馬年！陰陽磁場混亂 揭「4生肖」躲春時間禁忌、開運方式

4日凌晨4點03分為蛇馬年太歲交接時刻，命理專家建議4生肖應躲春，避免破壞能量。圖／董孟航攝

4日上午4點03分「立春」為蛇馬年太歲正式交接時刻，命理專家指出，此時天地陰陽磁場甚為混亂，建議生肖屬馬、鼠、兔、牛者應「躲春」，避免出現搬家、口舌之爭、探病、激烈運動、沉迷遊戲等情事，避免破壞能量。

命理專家楊登嵙指出，生肖屬馬因值太歲、刑太歲，鼠者沖太歲、屬兔破太歲、屬牛害太歲，建議這4個生肖者「躲春」，因立春是新舊能量的交接之日，應避免口舌之爭、不可搬家、探病、理髮、參加喪事，以免招惹晦氣及不良磁場、破壞能量，影響一整年的運氣；建議可在房間裡或者任何一個地方安靜待上2個小時左右，尤其「立春」前後1小時，盡量不要出門、見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，就能化解2026年的災禍。

楊登嵙指出，太歲於4日清晨4點03分「立春」，為蛇馬年太歲正式交接時刻，天地陰陽磁場甚為混亂。圖／楊登嵙提供

若必須於「躲春」時段出門，楊登嵙表示因2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，午為火，木生火，因此「木」及「火」為今年開運元素，又紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，因此可將紅豆分別以3顆及8顆用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，幫助躲春順利。

楊登嵙表示，將數目3顆及8顆紅豆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，避免2026年災禍。圖／楊登嵙提供

此外清水孟國際塔羅小孟老師也指出，因立春為一年之始，正是養生時刻，若太過激烈運動會損耗陽氣，但也不可躺著，在氣溫開始回溫之時，也應養成活動筋骨習慣、促進血液循環，且「一年之計在於春」，不可於這天沉迷遊戲、只顧著玩樂，以免耽誤成就大事業機會。

小孟老師也分享立春「竹筷開運法」，正所謂一年之計在於春，立春後萬草叢生，建議可以找2個竹筷子代表樹木，於立春時將竹筷子放在包包或辦公處，放置1至2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有「春」、有得吃，有剩餘、富饒之意；另外古人稱「春分到，蛋兒俏」，立春時可以用蛋，將蛋立起來，有端正品德之意。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



