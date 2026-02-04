立春開運秘招讓你馬年一路發！提醒「這3事」千萬別做：小心窮3年

塔羅牌老師艾菲爾指出，立春是「播種好運」的最佳時刻。錢包示意圖。取自Unsplash



今天（2/4）是24節氣的「立春」，象徵已正式跨入丙午馬年，塔羅牌老師艾菲爾指出，立春是「播種好運」的最佳時刻，與大家分享立春的最強吉時、存錢步驟，並提醒立春一定要做的「三大開運行動」，希望大家都能帶著燦爛的笑容迎接馬年，一起利存168，財運一路發！

「立春到，好運到！」塔羅牌老師艾菲爾1日在臉書分享2026立春「利存好運」開運指南，他指出，2月4日淩晨04:02我們將正式跨入「丙午馬年」的立春節氣。由於「立春」是一年之始，大地回春、萬象更新。這不僅是節氣的交替，更是我們「播種好運」的最佳時刻，「想像馬兒奔騰的生命力，只要掌握這天的開運秘訣，保證讓你這一年財運『馬』上升、福氣跑第一！」

財運爆發：超靈驗【利存168】

艾菲爾表示，想要馬年錢包鼓鼓，這招簡單又強大的開運儀式絕對不能漏掉，首先是「存錢步驟」，在立春當天，往你最常用的銀行帳戶、定存帳戶、或是錢包、儲蓄罐中，存入168元，寓意象徵「利存168，馬年一路發」！他並提醒「開運秘技」，可以從自己的A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」。流動的錢才是活水，才能啟動滾滾財氣，但記住，「千萬不要給別人轉帳（小心破財！）」

艾菲爾老師也分享今天的「最強吉時」，可選在以下時段進行存錢或開運佈置，效果加倍：辰時（07:00-09:00）、巳時（09:00-11:00）、午時（11:00-13:00），而正午陽氣最旺，馬年本命時就是申時（15:00-17:00）。

【立春一定要做】三大開運行動

同時，艾菲爾老師表示，今年馬年屬火，我們要用陽光積極的能量點燃財富，特別點出「立春一定要做」三大開運行動：

第一、在「正東方」財位放花瓶與小燈——他表示，2026年的正財位在「正東方」。準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈，「這代表你的財源生生不息，在春風吹拂下蓬勃生長，照亮一整年的薪水與收入！」

第二、在財位擺放一對貔貅——想抓牢偏財與業績？在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。馬年行動要快，財氣也要抓得準！

第三、皮夾養一對「小金蟾」——讓財氣隨身跟著走！在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」。金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

2026馬年吉方報你知

艾菲爾老師提醒，除了財位，家裡的這些方位也別忘了簡單整理一下：

正財位（正東）：旺事業收入、薪資。

偏財位（正北）：旺投資、獎金、意外之財。

文昌位（東北）：考生、上班族必守，放四支富貴竹，思緒超清晰。

桃花位（中宮）：就在屋子或房間的正中央！放點紅色飾品或鮮花，人緣魅力大爆發。

喜慶位（東南方）：想結婚、生寶寶或有喜事？這裡保持明亮整潔就對了。

【立春千萬別做】三大禁忌

艾菲爾老師說，立春這天是氣場交接期，情緒與動作都很重要，別讓好運被你「推門外」：

第一、別歎氣：歎一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

第二、別抖腳：搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

第三、別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！

【2026發財錢母】

艾菲爾老師說：「2026何以解憂，唯有『發財』。你2026年的發財錢母找到了嗎？」他表示，編號尾數43的百元鈔，非常適合在2026年當錢母使用，因為在60甲子年中，「丙午年」是排名第43，所以印有43尾數的百元大鈔就是馬年能旺發財運的幸運錢母。

艾菲爾老師強調，立春是啟動奇跡的日子，心態好，命運就會跟著轉好，希望大家在2/4這天，帶著燦爛的笑容迎接馬年，一起利存168，財運一路發，要記得「行動越穩，收穫越大」。

