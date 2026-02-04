立春開運秘招 氣象主播王淑麗：保持心情愉悅多說好話

〔記者林南谷／台北報導〕從今(4)日凌晨4點01分51秒，正式進入立春！「立春一日，百草回芽」，作為24節氣之首，立春不僅是曆法上春天的開始，更是宇宙能量場正式啟動年度循環的契機。

稍早，東森氣象主播王淑麗在臉書發文指出，「立春」是二十四節氣之首，今天也正式走進丙午馬年，並說立春有「咬春」的習俗，吃春捲、生菜、蘿蔔等春菜，迎接春氣、咬住好運，為一年開個清爽又吉利的好兆頭。

此外，王淑麗也分享「立春」諧音「利存」，被視為財運順利的開端。在生肖吉時存下一個吉利數字，象徵為新的一年打開財運紅盤，「當然，習俗做不做都沒關係，最重要的是保持心情愉悅，多說好話、存好心，把春天的希望，放進每一天的生活裡」，她說，這就是最好的開運方式。

