立春開運「做這事」秒招財！命理師加碼曝3禁忌

生活中心／綜合報導



今（4）日凌晨4時02分正式迎來二十四節氣中的「立春」，也象徵跨入丙午馬年。塔羅牌老師艾菲爾指出，立春是一年能量重新啟動的重要時刻，在民俗觀點中被視為「播種好運」的關鍵節點，若能把握當天的開運時機，有助於帶動整年財運與福氣。艾菲爾提醒，立春屬於氣場交接期，不只是適合布局招財，更要特別留意當天的情緒與行為，因為一個小動作，都可能影響新一年的運勢走向。









立春開運必做「168招財法」馬上旺整年！命理師加碼曝「3禁忌」

艾菲爾建議立春這天多保持笑容，眉頭深鎖容易阻擋貴人與文昌運。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

廣告 廣告

艾菲爾在臉書粉專點名立春3大禁忌千萬別做，第一是避免嘆氣，因為立春講求吸納新氣，嘆氣象徵把剛萌芽的財氣吹散，容易影響財運累積；第二是不要抖腳，抖腳在命理上代表不穩定，象徵財氣與福氣容易流失，想要收入穩定就要坐得穩；第三則是避免皺眉，眉頭深鎖容易阻擋貴人與文昌運，建議立春這天多保持笑容，讓好人緣與機會自然靠近。他也提醒，立春當天維持正向心情，比任何開運物都重要。

立春開運必做「168招財法」馬上旺整年！命理師加碼曝「3禁忌」

艾菲爾分享立春當天皮夾可放小金蟾守財。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

在實際開運方法上，艾菲爾分享超簡單的「利存168」招財法，他建議民眾在立春當天，將168元存入自己最常使用的銀行帳戶、定存帳戶，或放進錢包與存錢桶中，象徵一路發。他強調關鍵在於讓金錢流動，可從自己的帳戶A轉到帳戶B來啟動財氣循環，但不宜轉帳給他人，以免破財。適合進行存錢與開運佈置的吉時為早上7點到9點、9點到11點、11點到13點及下午3點到5點，其中正午陽氣最旺。居家方面，2026年正財位在正東方，可擺放富貴竹或黃金葛搭配暖黃小燈；正北方為偏財位可放一對貔貅；皮夾則可放小金蟾守財。另外，東北方文昌位、中宮桃花位與東南喜慶位保持整潔明亮，也有助提升整體運勢。







以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：立春開運必做「168招財法」馬上旺整年！命理師加碼曝「3禁忌」

更多民視新聞報導

多種病毒一次流行急診室爆滿！護理師揭第一線慘況

網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕

日本超商推「冷飲版麻婆豆腐」！一吸滿滿肉末超衝擊

