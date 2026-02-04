立春養肝正當時！中醫提醒：春困、頭暈、過敏症狀可透過穴位按摩與茶飲緩解

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

立春為二十四節氣之首，通常落在每年2月3日至5日，象徵冬季結束、春季開始。中醫理論指出，立春對應「木」行，與人體肝臟相應，強調陽氣初生、萬物復甦的時機。中醫典籍《黃帝內經·素問》指出：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」提醒民眾應順應自然界生發之氣，養護肝氣，維持氣血調和與情志舒暢。

中醫師劉宗昇指出，立春期間氣溫波動大，寒暖交替易引起肝氣鬱結或過旺，常見症狀包括嗜睡、乏力、精神不振（俗稱「春困」）、過敏性疾患如鼻癢、噴嚏、皮膚搔癢，以及情緒波動、易怒或失眠。臨床觀察也發現，部分民眾可能出現頭暈、目澀或關節不適，與肝腎陰虛及風濕阻絡相關。

現代研究亦顯示季節變化對健康影響明顯。例如，2025年發表於《Nature and Science of Sleep》的研究追蹤2.5萬名慢性失眠患者，發現春季節氣如雨水、穀雨時，睡眠障礙增加，與中醫「春困」概念相符。另有研究指出，早春氣候變化可增加氣喘住院率17%，也易引發頭痛、關節痛等症狀，支持順應節氣調養身心的重要性。

穴位保養與茶飲推薦

劉宗昇建議，每日早晚各按摩以下穴位，每次3-5分鐘，促進肝氣暢達與氣血流通：

1.太衝穴（足背大拇趾與第二趾間凹陷）：平肝火、疏肝解鬱，適合春困、煩躁、頭痛。

2.內關穴（前臂內側，腕橫紋上2寸）：安神解鬱，緩解失眠與情緒不穩。

3.足三里穴（小腿前外側，膝下3寸）：補氣血、抗疲勞、健脾胃。

茶飲建議：玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子10g，以熱水沖泡5-10分鐘，可加入蜂蜜調味，每日一劑。此方清肝明目、養陰安神，適用肝火上炎之春困與目澀，但孕婦或虛寒體質者應先諮詢醫師。

日常生活調養建議

*作息規律：早睡早起，最晚11點入眠，早晨6點起床，伸展促血液循環。

*飲食清淡：多攝綠葉蔬菜、豆製品及應季蔬果，甘味食物適量補氣，避免酸、辛、油膩及生冷。

*情志調養：保持心情愉悅，避免暴怒，多曬太陽、接觸自然，補充維生素D。

*防寒保暖：立春氣候忽冷忽熱，宜「下厚上薄」穿衣，防止風邪入侵。

劉宗昇強調，順應立春節氣調養肝氣，可有效減輕春困、過敏及情緒不穩等季節性不適，提升生活品質與健康防護力。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

