立春養肝正當時 中醫教女性調理好孕體質

【記者黃泓哲／台北報導】今天（4日）迎來二十四節氣之首「立春」，象徵萬物復甦，也是中醫認為養肝的黃金時節。宜蘊中醫沈俐伶醫師指出，春季對應五行的「木」，肝氣最活躍，特別適合長期高壓、經期不穩或計畫備孕的女性調理身體，穩定情緒、改善睡眠，為健康排卵與好孕打下基礎。

沈醫師表示，中醫的「肝」不只指器官功能，還掌管情緒與血液運行。肝氣順暢時，月經與排卵週期自然穩定；若肝氣鬱結或肝火過旺，則易情緒波動、口乾、眼乾，甚至排卵不規律。春季常見兩種肝失衡：肝火旺會讓身體燥熱、煩躁、睡眠差，影響胚胎著床；肝氣鬱結則因情緒壓抑、壓力大，出現胸悶、易脹氣、經前症狀，增加受孕難度。

廣告 廣告

沈醫師分享，一名37歲媽媽因工作與育兒壓力，月經延遲三個月，健檢結果接近更年期。經中醫診斷為肝氣鬱結所致的「偽更年期」，並非卵巢衰退。透過疏肝理氣的客製化方劑與針灸，加上立春節氣調理，她不僅恢復自然月經，基礎體溫也回到健康曲線，顯示養肝能幫助身體回到理想生理節律，提高受孕機率。

沈醫師建議春季養肝可從四方面著手：多吃綠色蔬菜與菊花枸杞茶；晚上11點前入睡，配合肝經循行修復血液；每天按摩太衝穴疏通肝氣；保持心情舒暢，多做戶外活動，避免情緒壓抑。她提醒，若月經嚴重失調、經前症狀明顯，應及早尋求中醫專業評估，把握春季養肝黃金期，啟動好孕模式。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

花6元外送費中千萬發票是你嗎？11-12月期千萬獎17張3年來最多

阿Ben聊「爸爸經」話匣大開 廚佛Fred笑稱「支撐我的是5個小朋友」

大S「想回家」赴機場路上心臟驟停 最後5天足跡曝光

