立春養身新方法！芳香療法「香氣身心排寒法」溫暖寒流中的身心

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

立春正值一年中最寒冷、也最需要溫柔呵護的時節。芳療師Doris推出「香氣身心排寒法」，透過植物精油的香氣，協助民眾在寒流中慢慢回暖，讓溫暖不僅停留於皮膚，更滲入身心，帶來沉穩與安心。

今年冬天，冷氣團頻繁報到，禦寒衣物成了日常，Doris提醒，透過芳香療法也能悄悄增加暖意。她建議民眾可依自身或家人狀態，選擇以下三款精油來調養身心：

1.薑精油 — 大地般的照護與溫暖

薑精油香氣溫厚穩定，帶有藥材與土地氣息，有助於身心代謝累積雜質，穩定心智。將薑精油與依蘭精油調和成按摩油，塗抹於後腰與脊椎兩側，適合在感到寒意或心智紛亂時使用，提供沉穩支持。

廣告 廣告

2.肉桂精油 — 如太陽般熱情的溫暖

錫蘭肉桂精油氣味細緻、辛香中帶花香，適合手腳冰冷或對未來迷惘的人。可與葡萄柚、紅橘等柑橘精油擴香，營造溫暖愉悅的節慶氛圍；若希望暖意貼身，調製成按摩油塗抹於腳底及小腿，讓熱度向上流動。

3.加拿大鐵杉精油 — 驅散濕寒的溫暖

加拿大鐵杉精油適合感受寒意不只是氣候、而是環境或情緒消耗的人，能協助聚焦重要事物、收回分散注意力。可與薑精油調和成按摩油，按摩雙耳、後頸，或製作精油耳塞，形成一層溫暖、安定的防護。

芳香療法搭配日常保養

Doris提醒，精油不建議直接加入泡澡或泡腳水中。建議在泡澡或泡腳前，先將按摩油均勻塗抹於身體；或在沐浴後趁肌膚微熱時使用，提升吸收效果。若喜愛更輕柔的氣味，可選用純露，如沉香醇百里香純露、天竺葵純露，加入泡澡或泡腳水中，為寒冷冬日增添細緻暖意。

立春時節順應自然節氣調養身心，搭配芳香療法與溫暖泡澡、按摩，可有效舒緩寒冷引起的身心疲憊，讓冬日生活更舒適、健康。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

.社會暴力衝擊身心，芳療師教你用精油找回安全感與好眠

.芳療排毒新觀點，三種植物精油，喚醒身心流動力