立春魚苗放養期 高市動保處提供錦囊妙計

高雄市動保處為了協助漁民克服魚類傳染病所造成的損失，持續落實轄內魚病防疫診療工作，為養殖漁民預約大豐收！(見圖)

動保處今(三)日說明，新的一年大家渡過寒流來襲冷颼颼的一月份，如今時節即將進入「立春」，代表萬物因氣溫回暖開始蓬勃發展，更是養殖漁業的魚苗放養黃金期；但這時候氣候仍未穩定，溫差變化過大易導致魚隻緊迫造成免疫力下降。此外，放養密度過高、投餌過量也容易導致水質惡化，徒增魚隻染疫風險。

養殖漁民陳先生表示，過去曾於立春時節放養魚苗，但放養不久後即發生疫情導致嚴重損失，進而尋求動保處協助。

經動保處輔導後，陳先生減少魚隻放養數量並配合氣溫控制投餌量，配合每天監控水質狀況，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，目前平均每分地的養殖池可增加近兩成的育成率，長期下來的獲利將不容小覷。

動保處葉坤松處長強調，特定魚隻傳染病如神經壞死病毒及虹彩病毒常好發於魚苗養殖階段，漁民可於立春開工時做好防疫措施，能有效降低魚苗染疫的風險；他呼籲，當發現魚隻體色變深、泳姿異常、靠岸邊浮游或發生死亡時，千萬別病急亂投藥，應盡速將病魚帶至動物防疫機關做詳細檢查以確定病因。

目前動保處在鳳山、永安及林園等地區均設有魚病檢驗站，提供養殖漁民水質檢測與疾病診療服務。