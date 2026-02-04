立春「利存168」開運秘訣曝！4吉時效果加倍 犯3禁忌窮3年

【緯來新聞網】今（4日）清晨4時2分迎來二十四節氣中的「立春」，代表春天的開始，也正式跨入「丙午馬年」。這天有許多習俗和禁忌，在開運的同時，也要注意避免觸犯，否則恐怕影響一整年的運勢。

立春這天有許多習俗和禁忌。（示意圖／翻攝自pexels）

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，想要馬年錢包鼓鼓，超靈驗「利存168」絕對不能漏掉。在立春當天，往最常用的銀行帳戶、定存帳戶，或是錢包、存錢筒中，存入168元，象徵「利存168，馬年一路發」。可以從A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」，記住千萬不要給別人轉帳，小心破財。



立春當天有4個最強吉時，在這幾個時段進行存錢或開運佈置，效果加倍：

1.辰時（07：00～09：00）

2.巳時（09：00～11：00）

3.午時（11：00～13：00）

正午陽氣最旺，馬年本命時

4.申時（15：00～17：00）



立春一定要做3大開運行動：

1.在「正東方」財位放花瓶與小燈

2026年的正財位在「正東方」，準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。代表財源生生不息，在春風吹拂下蓬勃生長，照亮一整年的薪水與收入。



2.在財位擺放一對貔貅

想抓牢偏財與業績，可以在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。

記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。



3.皮夾養一對「小金蟾」

在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」，金蟾能幫忙咬住錢財不流失，讓錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。



此外，立春還有「千萬別做」的3大禁忌：

1.別嘆氣

嘆一口氣，窮3年。立春要吸納新氣，嘆氣會把剛萌芽的財氣吹散，遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。



2.別抖腳

搖擺不定是馬年大忌，穩穩地坐，才能穩穩地賺，抖腳會把福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近。



3.別皺眉

眉頭深鎖會擋住文昌與貴人，立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你。



