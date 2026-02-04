立春「存168」發整年！專家曝4吉時：財運變活水

生活中心／李筱舲報導



今（4）日正式迎來新年第一個節氣「立春」，立春是一年的開始，象徵著大地回春、萬象更新。塔羅牌老師艾菲爾指出，立春不僅是節氣的交替，更是「播種好運」的最佳時刻，除了要小心「別嘆氣、別抖腳、別皺眉」3大禁忌，他還特別傳授讓財運爆棚的「利存168」開運儀式，讓「馬年一路發」！









立春開運必看！他親授「利存168」祕法 把握「4大吉時」讓財運變活水

塔羅牌老師艾菲爾在臉書傳授讓財運爆棚的「利存168」開運儀式。（圖／翻攝自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）

讓馬年財運爆發：超靈驗「利存168」

艾菲爾老師發文表示，想要在馬年錢包鼓鼓，必須要把握立春這天。艾菲爾老師傳授了「利存168」簡單又強大的開運儀式，作法是在立春當天，往自己最常用的銀行帳戶、定存帳戶，或是錢包、儲蓄罐中，存入168元，這象徵了「利存168，馬年一路發」；另外，也可從自己的A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」，流動的錢才是活水，才能啟動滾滾財氣，並切記「千萬不要給別人轉帳」，以防「破財」。至於什麼時間轉帳最有效？艾菲爾列出立春（2/4）當日最強吉時，選在以下時段存錢或開運佈置，效果加倍：

1、辰時（07:00～09:00）

2、巳時（09:00～11:00）

3、午時（11:00～13:00）：正午陽氣最旺，是馬年本命時！

4、申時（15:00～17:00）

立春開運必看！他親授「利存168」祕法 把握「4大吉時」讓財運變活水

艾菲爾老師特別提醒「立春千萬別做」三大禁忌。（圖／翻攝自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）

「立春千萬別做」3大禁忌 別讓好運被你「推門外」

另外，艾菲爾老師指出，立春這天是氣場交接期，因此個人的情緒與動作都很重要。老師也列出了「立春三大禁忌」，別讓好運被你「推門外」：

1、別歎氣：歎一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

2、別抖腳：搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

3、別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！





