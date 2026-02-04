立春「沒做這3件事」小心肝先壞！ 醫示警：這1食物別因為節儉還吃下肚

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

2/4日是立春，二十四節氣之首「立春」。這不僅代表冬天的結束，更是大地萬物甦醒、陽氣生發的開始。台灣俗諺常說「春天後母面」，形容入春後天氣猶如翻書，忽冷忽熱、陰晴不定。所以這個節氣最容易因為疏忽氣溫變化而感冒。而站在中醫觀點，春季更是「養肝」的黃金關鍵期。

為什麼春天要養肝？

中醫診所賴俊宏中醫師指出，中醫養生講究「順時而為」。《黃帝內經》提到：「人以天地之氣生，四時之法成。」在五行學說中，春季屬木，對應人體的肝臟。春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。

肝臟是最沉默的器官 出事時往往已經太晚

肝臟是個「沉默的器官」。它負擔著人體精密的解毒與代謝工作，卻沒有痛覺神經。根據衛福部近年死因統計，肝癌與慢性肝病長期位居國人十大死因前列。目前台灣的慢性肝炎以 B 型與 C 型肝炎為大宗，臨床以身體疲倦食慾減退、噁心、上腹部不適為主要症狀，部分病人則有黃疸或發燒的情況，若未積極追蹤與治療，將來可能演變成肝硬化，甚至肝癌的發生，絕不可輕忽。所以若出現不明原因的疲倦、食慾減退或噁心，千萬別只當作「太累」，這可能是肝臟發出的求救訊號。

慢性肝炎到肝癌 往往只差「被忽略的那幾年」

賴俊宏說明，當肝臟長期發炎超過修復負荷，組織就會纖維化、結痂。目前常見的肝硬化多是由病毒性B型、C型肝炎、酒精性肝炎、免疫性肝病、藥物毒素副作用所引起的，其中以病毒性肝炎及酒精性肝炎較為常見。多數肝硬化患者都沒有症狀，若非定期檢查，往往都很後期才會發現，且會有許多併發症，如食道靜脈曲張（嚴重時曲張的靜脈會破裂而大量出血，於是就會有解黑便及口吐大量鮮血等情況，是相當危急的併發症）、肝昏迷、腹水、併發腹膜炎，同時肝硬化的病人，很容易就會轉變成為肝癌。

肝硬化最可怕的不是症狀 而是「回不去了」

但最可怕之處在於其「不可逆性」。到目前為止，尚無一種療法或藥物可以使已經纖維化的肝回復原樣。也就是說，肝硬化是不可逆的，除非是接受肝臟移植，否則情形是無法好轉的。建議平時就應注意肝臟健康，愛護自己的肝臟，否則一旦等到發生病變，就無法挽回了！ 因此，趁早「保肝」絕對比事後「補肝」更重要。

立春養肝3大關鍵 教你簡易養肝食療

想要擁有好肝，除了定期檢查，賴俊宏分享，日常生活中有三點建議：

1、睡個「美容覺」是不夠的，要睡對時間

中醫經絡理論認為，凌晨1點至3點是肝經循行的時間。這段時間必須進入深層睡眠，血液才能回流肝臟進行修復。如果這段時間不睡覺，就會皮膚粗糙、容易疲勞、倦怠、常感口苦咽乾、火氣大，甚至出現黑眼圈、有礙顏容。所以說， 與其依賴昂貴的護膚品，不如在晚上11點（膽經循行之時）前就寢，這才是最省錢、最有效的養肝法。

2、吃對色彩：多點「綠、酸、辛」

中醫認為肝藏血，若肝血不足則容易有眼澀昏花、肢體麻木等症狀，有些長期使用錯誤方法減肥導致營養不良的人，也容易引起肝臟方面的疾病。

．青色入肝： 肝在五行屬木，主青色。所以建議多吃綠色蔬菜，如菠菜、芹菜、芥藍，其纖維質可以刺激腸胃蠕動，保持排便順暢，避免糞便排不出致使毒素累積於體內，對於減少肝臟負擔有相當大的幫助，都有助於肝氣循環，舒緩情緒壓力。

．酸入肝： 在五行中青色對應到的味覺是「酸」味，故多吃些味道略酸的食物對養肝也是相當有幫助的，如奇異果、檸檬、番石榴等

．春夏養陽：《黃帝內經》提出「春夏養陽」的原則，所以立春建議攝取能溫補陽氣的食物如大蒜、韭菜等辛香食材，幫助體內陽氣升發。

．以形補形？請適量ㄩ傳統醫學雖有「以臟補臟」的說法，但現代人營養來源多樣，且多有膽固醇超標問題，攝取動物內臟應適可而止。

3、拒絕黃麴毒素與酒精

酒精是肝細胞的直接殺手，酒類都需要經過肝的代謝以氧化，不但增加肝的負擔，對於慢性肝炎的患者來說更會加速肝硬化與肝癌的進程，故飲酒絕對是已有慢性肝病患者的大忌。 此外，台灣氣候潮濕，發霉的米或花生產生的「黃麴毒素」具有強烈致癌性；所以雖說節儉是美德，但為了健康，變質的食物請務必丟棄。

而呼應美國2025新版飲食指南，所以人工加工品如醃製品、含人工香料、化學食品添加物的東西都要盡量少吃，因為這類化學物質所產生的毒素，也需要經過肝的代謝，對肝臟來說也是不小的負擔。

立春養生：芹菜蜜汁

材料：芹菜 150 克、蜂蜜 1 湯匙

做法：芹菜洗淨後放入沸水燙 2 分鐘，取出榨汁，加入蜂蜜調勻即可

功效：芹菜能平肝清熱、解毒利濕；蜂蜜則能潤燥

提醒：芹菜屬性較涼，體質虛寒、容易拉肚子的人不宜過量飲用

