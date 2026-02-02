「立春」食衣住行育樂開運養生與禁忌

2026年2月4日04點03分進入「立春」的節氣，「立春」是二十四節氣中的第一個節氣又稱「立春節」或「春節」，「立春」代表著寒冷的冬天即將要結束，天地萬物開始展現生機，春暖大地的時刻就要降臨。從此日一直到立夏這段期間都稱為春季。立春又象徵春天開始、迎新的意思，此時大地回暖，春風化雨，是農業社會中的重要節氣，亦是春耕的最佳時節，此時節首重養肝腎，並保護身體的氣血循環，減少受風寒、感冒的狀況發生。

2026年「立春」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、豬、猴、蛇，急性傳染病容易好發的季節，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症，建議適量做些運動，對身心大有禆益。

廣告 廣告

以下依照食衣住行育樂來建議「立春」開運養生與禁忌：

一、 食的養生與禁忌

1. 養生要順應萬物始生的節氣特點，飲食上則要掌握「升發陽氣的食物」法則，具辛甘發散性質的食材，例如，芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等，辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝，能祛散陰寒、助春陽升發，其中所含的鹼成分，具有殺菌防病的功效。

2. 芹菜富含微量元素，又被稱為「腎的清道夫」，可以大大緩解腎的壓力，將毒素排出體內，具祛風利濕，清腸通便的功效，甚至還能降血脂、降血壓、防治動脈硬化，能清熱除煩、利尿。

3. 韭菜還能增強人體對細菌、病毒的抵抗能力，甚至可以直接抑製或殺滅病菌，有益於人體健康。

4. 洋蔥能生用通氣除濕，降血脂，多以沙拉涼拌；熟食可溫中散寒，強筋骨，經常食用洋蔥也可增進食慾，促進消化，對預防春季溫差變化大的「倒春寒」現象有良效。

二、 衣的養生與禁忌

1. 春天的氣候忽冷忽熱，所以在選擇衣料時首先要選擇具有一定的保暖性而又要柔軟透氣吸汗的衣料，如純棉、純絲綢的料子最適宜做內衣內褲，對皮膚有保養作用，不會引起皮膚搔癢。

2. 不要穿過厚，免得出汗後吹風更容易受風寒感染，穿著較薄的中長袖衣服，外面加擋風外套即可。

3. 鞋襪既要能保暖防寒，又要能透氣防濕，還要穿著舒適。

三、 住的養生與禁忌

使用瓦斯熱水器及爐具要注意居家環境通風不良或忽視燃氣使用安全而發生一氧化碳中毒事故，因此要記得將窗戶打開保持空氣流通。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。

四、 行的養生與禁忌

1.最好能「早睡早起」，中醫有「晚上 11 點前睡，才能排毒養肝」的經絡理論，維持一定的睡眠周期固定上床睡覺，也有助於解決失眠的困擾。

因白天的時間較長，徐醫師建議可多舒展筋骨、多做運動，「大家可以去行山，增加戶外活動是比較適合」。

2.起居方面，人體氣血亦應如自然界一樣，需要舒展及暢達，多活動四肢，多作戶外活動，克服倦懶思眠，令到自己的精神情志與大自然互相適應，力求做到身心和諧，精力充沛。

五、 育的養生與禁忌

在這春暖花開的日子裡，與親友一同外出遊玩賞景、迎接春天，所以踏春也被稱為「春遊」。

六、 樂的養生與禁忌

盡量少發脾氣，避免與人爭執，抱著積極樂觀向上的精神，保持心情愉快。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

更多品觀點報導

2026年「尾牙」旺財方法

2026年「發財金」這樣最招財

