「立春」食衣住行育樂開運養生與禁忌
2026年2月4日04點03分進入「立春」的節氣，「立春」是二十四節氣中的第一個節氣又稱「立春節」或「春節」，「立春」代表著寒冷的冬天即將要結束，天地萬物開始展現生機，春暖大地的時刻就要降臨。從此日一直到立夏這段期間都稱為春季。立春又象徵春天開始、迎新的意思，此時大地回暖，春風化雨，是農業社會中的重要節氣，亦是春耕的最佳時節，此時節首重養肝腎，並保護身體的氣血循環，減少受風寒、感冒的狀況發生。
2026年「立春」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、豬、猴、蛇，急性傳染病容易好發的季節，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症，建議適量做些運動，對身心大有禆益。
以下依照食衣住行育樂來建議「立春」開運養生與禁忌：
一、 食的養生與禁忌
1. 養生要順應萬物始生的節氣特點，飲食上則要掌握「升發陽氣的食物」法則，具辛甘發散性質的食材，例如，芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等，辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝，能祛散陰寒、助春陽升發，其中所含的鹼成分，具有殺菌防病的功效。
2. 芹菜富含微量元素，又被稱為「腎的清道夫」，可以大大緩解腎的壓力，將毒素排出體內，具祛風利濕，清腸通便的功效，甚至還能降血脂、降血壓、防治動脈硬化，能清熱除煩、利尿。
3. 韭菜還能增強人體對細菌、病毒的抵抗能力，甚至可以直接抑製或殺滅病菌，有益於人體健康。
4. 洋蔥能生用通氣除濕，降血脂，多以沙拉涼拌；熟食可溫中散寒，強筋骨，經常食用洋蔥也可增進食慾，促進消化，對預防春季溫差變化大的「倒春寒」現象有良效。
二、 衣的養生與禁忌
1. 春天的氣候忽冷忽熱，所以在選擇衣料時首先要選擇具有一定的保暖性而又要柔軟透氣吸汗的衣料，如純棉、純絲綢的料子最適宜做內衣內褲，對皮膚有保養作用，不會引起皮膚搔癢。
2. 不要穿過厚，免得出汗後吹風更容易受風寒感染，穿著較薄的中長袖衣服，外面加擋風外套即可。
3. 鞋襪既要能保暖防寒，又要能透氣防濕，還要穿著舒適。
三、 住的養生與禁忌
使用瓦斯熱水器及爐具要注意居家環境通風不良或忽視燃氣使用安全而發生一氧化碳中毒事故，因此要記得將窗戶打開保持空氣流通。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。
四、 行的養生與禁忌
1.最好能「早睡早起」，中醫有「晚上 11 點前睡，才能排毒養肝」的經絡理論，維持一定的睡眠周期固定上床睡覺，也有助於解決失眠的困擾。
因白天的時間較長，徐醫師建議可多舒展筋骨、多做運動，「大家可以去行山，增加戶外活動是比較適合」。
2.起居方面，人體氣血亦應如自然界一樣，需要舒展及暢達，多活動四肢，多作戶外活動，克服倦懶思眠，令到自己的精神情志與大自然互相適應，力求做到身心和諧，精力充沛。
五、 育的養生與禁忌
在這春暖花開的日子裡，與親友一同外出遊玩賞景、迎接春天，所以踏春也被稱為「春遊」。
六、 樂的養生與禁忌
盡量少發脾氣，避免與人爭執，抱著積極樂觀向上的精神，保持心情愉快。
（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）
更多品觀點報導
2026年「尾牙」旺財方法
2026年「發財金」這樣最招財
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18則留言
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 332則留言
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 6則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 28則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 38則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 84則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 52則留言
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。民視 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 61則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 51則留言
鴻海平價iPhone 接單旺
鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 5則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16則留言