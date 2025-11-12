立案沈伯洋 外力金流才是關鍵

（圖／本報系資料照）

最近台灣各界評論大陸地方公安局對黑熊學院創辦人沈伯洋發動「分裂國家犯罪活動」立案偵查一事，多數似乎急了些，若先看立案理由才有助釐清事實。

沈案確立調查後，中共官媒製作影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家稱，可透過國際刑警組織等管道對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

賴清德總統隨即表示，大陸對台沒有管轄權，而沈是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並未違法，因此期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。綠委則試圖在立院推動朝野共同聲明，喊話「現在就等立法院和韓國瑜了」。

明明是總統、行政機構該負責解決的事，綠營無力處理，卻牽拖立法院轉移焦點，這類評論也有人附和，許多現象頗堪玩味。

首先，沈案迄今也只是中共地方層級機構加官媒作為，就搞得綠營那麼緊張。想想賴政府一向強調兩岸交流要對等尊嚴，如今卻這麼大陣仗回應，如此沉不住氣、沒有節奏感，以後跟中共中央怎麼玩？

其次，綠營連自己人、不分區立委第一名都保護不了，一般台灣民眾若遇到問題，難道真的只能自求多福？我們都知道兩岸官方管道不通，綠營一向的說法是傳真過去，對方不回但會處理，可是他們怎麼處理？有數據嗎？有追蹤了解嗎？沒有。這清楚暗示了賴政府缺乏保護在陸台人的功能；而此功能是由中共地方台辦基本維持，賴政府恐怕只能依賴中共善意！

第三，賴的說法很有問題。他說沈是在捍衛主權，維護民主自由的憲政體制；然而，地方公安局立案理由是沈發起黑熊學院，官媒則稱，沈借助外力推動台獨。實際上，我國並未把台獨列入國策，不以「一群有興趣的人到野外打漆彈」來捍衛國家主權，更不借助外力維護憲政體制。尤其，沈拿外國資金是否有違反國安法的疑慮，賴清德釐清了嗎？

第四，有人說中共今日懲罰沈，明日可能會擴及一般民眾。此危言聳聽之處在於，僅談美國，當年也對我前總統等名下資產採取司法作為，民進黨也沒講什麼。而了解國際司法運作，就會知道中共若是以政治理由起訴沈，其效力可疑，但如果是用刑事理由追查，想必一般人民也不會面對這麼複雜的問題。

因此，外界要問的是，沈伯洋是因為他的立委身分或行使職權被中共立案追查，還是因為「其他作為」？尤其，談台獨的綠營立委是大有人在，中共也未處理，這次則是開誠布公以黑熊學院及其與外國政府的金流而立案，這與自由、民主有關係嗎？簡言之，中共立案偵辦沈伯洋，非關言論自由，賴政府別再打迷糊仗。（作者為銘傳大學副教授）