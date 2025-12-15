立榮假期升級服務 離島居民享機加酒優惠

立榮假期與長榮桂冠酒店系列打造超值住宿專案，入住即贈故宮博物院或臺北兒童新樂園門票，輕鬆享有實惠家庭假期。（立榮假期提供／陳祐誠台北傳真）

國內航空自由行品牌「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎湖、金門、馬祖居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務升級，立榮假期同步推出限時9折優惠，於官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣，另更針對寒假親子客群推出入住「長榮桂冠酒店系列」，再贈送樂園或故宮博物院門票的超值專案。

立榮假期多年來深耕離島市場，針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊的需求，持續優化機加酒商品內容，此次服務升級將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程。旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、更輕鬆，致力於打造一站式購足的旅遊新體驗。

為回饋長期支持的旅客，立榮假期也推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰酒店、台北長榮桂冠酒店、基隆長榮桂冠酒店、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店）為支持此專案，特別提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票，提供旅客更超值的旅遊方案。

立榮假期也推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服（電話：02-2513-3334或Line：@uniairholidays），將由專人提供票價諮詢與協助訂購。

