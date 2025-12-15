立榮假期新增離島優惠線上訂購 專人提供諮詢

記者李佩玲／綜合報導

針對離島居民往返臺灣本島及跨島旅遊需求，立榮假期今（15）日宣布，將「離島居民優惠」納入線上訂購機制，同時推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，由專人提供票價諮詢與協助訂購。

立榮假期指出，「離島居民優惠」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程，旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、更輕鬆。立榮假期也推出全新「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，有需要的旅客在訂購時可聯繫客服，由專人提供票價諮詢與協助訂購。

廣告 廣告

另外，為回饋長期支持的旅客，立榮假期也推出限時優惠活動，即日起至12月31日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，大幅簡化購票流程。 （業者提供）