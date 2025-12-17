立榮假期離島居民優惠票訂購 上線

立榮假期服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務升級，立榮假期亦同步推出限時九折優惠，於官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣。另更針對寒假親子客群推出入住「長榮桂冠酒店系列」，贈送樂園或故宮博物院門票超值專案。

立榮假期深耕離島市場多年，針對離島居民往返台灣本島及跨島旅遊需求，持續優化機加酒商品內容，此次將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程。旅客可自由搭配航班與飯店，選擇不同航點進出，滿足遊、購、行全方位需求。

為回饋長期支持的旅客，立榮假期也推出限時優惠活動，即起至十二月三十一日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享九折優惠。另也針對寒假親子旅遊族群，推出多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」為支持此專案，特別提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票，提供旅客更超值旅遊方案，詳細內容可至立榮假期官網（https://www.uniairholidays.com/promo/special/residentsale/）查詢。