立榮假期「離島居民優惠票」訂購上線 機加酒限時9折

台北市 / 綜合報導 今年第一波冷氣團報到，剛好碰上週末假期，還是有民眾選擇出門走走，不過行程都特別挑選過。像是前往金山吃螃蟹粥，或是煮溫泉蛋、泡免費足浴，都能讓身體比較暖和。金山老街海鮮粥的業者分享，天氣冷業績通常會增加，但如果下雨，客人反而減少。蒸籠一開溫暖蒸氣馬上來，民眾把握螃蟹季的尾聲，到金山品嚐鮮甜海味，而到不遠處的老街也能吃粥暖暖胃。澎湃螃蟹粥手機先拍再說，週末假期碰上冷氣團報到，民眾想出門走走保暖可得做仔細。遊客說：「我們有很厚的外套在車上，先給車子穿，今天(13日)早上去參加了一個健走活動，然後健走活動完就想要來吃點，熱呼呼的的東西。」海鮮粥店長黃先生說：「天氣冷多少會想要吃點熱粥，但是因為現在外面有下雨，下雨的話人數會減少一點。」店長表示天氣冷又碰上下雨天，業績通常會掉一半，不過對遊客來說胃暖和了最重要，也能再去煮溫泉蛋暖暖身。記者張小媛說：「現在我拿的這一籃雞蛋是要做什麼呢，我就是要來用溫泉煮溫泉蛋，那在煮之前記得是要先用清水來洗乾淨，大概煮個20分鐘就可以來享用。」小朋友說：「很好玩因為我第一次煮溫泉蛋。」遊客等待的過程中不無聊，一旁的足浴民眾坐滿滿，至於另一頭的陽明山溫度雖然更低，人潮卻也不少。記者張小媛說：「在陽明山這邊氣溫其實只有15度左右，而且還下了一些毛毛細雨，但是因為在冷水坑這邊，有免費的溫泉泡腳池，所以也吸引了一些遊客。」法國遊客說：「很溫暖，走完那麼長的步道，感受真的很棒。」印度遊客說：「真的很溫暖也很新奇，我想印度應該沒有溫泉，我在印度從沒體驗過，這是我第一次在台灣體驗。」儘管來台灣旅遊天公不作美，但對外國旅客來說，體驗台灣足浴依舊留下特別經驗。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話