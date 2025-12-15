立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂 機加酒限時9折

記者李育道／台北報導

為離島居民往返台灣本島及跨島旅遊的需求，立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。（圖／資料照）

為離島居民往返台灣本島及跨島旅遊的需求，立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。另也同步推出不限旅客身份的限時優惠，官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享9折折扣。

立榮假期表示，此次服務升級將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程，旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求，讓旅程安排更彈性、更輕鬆。

立榮假期推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。（圖／翻攝自立榮航空FB）

另外，為回饋長期支持的旅客，立榮假期也推出限時優惠活動，即日起至2025年12月31日止，不限旅客身份只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

針對寒假親子旅遊族群，也有多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰、台北長榮桂冠、基隆長榮桂冠、台中長榮桂冠、嘉義長榮文苑、台南台糖長榮酒店）提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則獲國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。

立榮假期另新增「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，旅客訂購時聯繫客服（電話：02-2513-3334或Line：@uniairholidays），將由專人提供票價諮詢與協助訂購，出發、抵達或轉乘過程，可獲更周全協助，讓旅程順暢安心無礙。

