立榮客艙空調異常冒煙 另派航機載運旅客

旅客說：「溫度正在上升中，可以讓我們下去嗎？」

機艙內煙霧瀰漫，旅客面面相覷，有人大喊溫度在升高，隨後機長廣播，狀況已排除。

旅客轉述，這一班當時正要飛往澎湖的B7-8619航班，在滑行時就出現刺鼻味道，以及大量煙霧，甚至有人出現頭暈等不舒服狀況，雖然機長表示狀況排除，旅客集體表達要下機。

旅客Amy Wang說：「煙霧的狀況確實是瀰漫到，連我這一種可能氣管比較不好的，是會有點無法呼吸的狀況，我們向他們比叉叉，因為有些人已經有點尖叫或是嚎哭，後來是還好機組的兩位小姐，有幫我們去反映。」

對此立榮回應，24日由台北前往澎湖的B7-8619航班，滑行時因客艙空調異常，基於安全考量，返回停機坪進行檢查，調派另一架航機載運旅客，航班在24日晚間已抵達澎湖，造成不便深感抱歉。

平安夜假期，還發生另一起長榮BR06桃園前往洛杉磯航班，航行中則因出現異常訊號，基於安全考量，轉降關西國際機場進行檢修。有旅客目擊，當時機翼上有氣體噴霧的狀況，前機師分析，這是飛機進行卸油的狀況。

前國籍機師張志豪指出，「原因是因為飛機都有它的最大落地重量，如果飛機在不是那麼緊急的狀況之下，它必須要做落地的時候，那機長就會考慮把這個油量放掉。」

長榮航空表示，當下已調派同機型航機前往大阪載運旅客，在旅客等候期間提供餐券，對於造成不便致歉。