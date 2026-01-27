立榮航空機械異常緊急折返澎湖機場！協調70旅客下機換乘

立榮航空一架B7-8692班機，在滑行跑道時，出現儀表燈指示異常。(示意圖) 圖：翻攝自立榮航空 UNI AIR 臉書專頁(資料照)

[Newtalk新聞] 立榮航空昨(26)日上午發生班機異常事件。自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，出現儀表燈指示異常，緊急折返停機坪進行檢查。該班機共70名旅客，則由航空公司協調，搭乘其他航班轉運。

立榮航空昨日一架原訂上午9時15分自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，機長發現儀表燈指示異常。立榮航空表示，出現異常訊號後，機長基於安全考量決定返回停機坪檢查，並疏導旅客下機。隨後依旅客行程需求，先協調部分旅客改搭上午10時的華信航空航班，其餘旅客則由立榮航空另行調派同機型班機載運。立榮航空指出，該班原機共70名旅客，均於當日下午3時30分前順利抵達高雄。

此外，因應此次機械異常調度，另有3班立榮航空航班受到影響，包括澎湖飛往台南、嘉義及高雄航線，航空公司已透過簡訊通知旅客延誤情形。

