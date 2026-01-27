立榮航空班機傳異常折返！70名旅客下機換乘

▲立榮航空原訂午9時15分從澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，因儀表異常，基於安全考量，立即折返停機坪檢查。（示意圖，非文中提及當事航班／立榮航空）

[NOWnews今日新聞] 立榮航空B7-8692班機，26日上午9時15分從澎湖馬公飛往高雄，在滑行跑道時機長發現儀表燈指示異常，基於安全考量，立即折返停機坪檢查，並調派另一架同機型班機載運70名旅客，全機旅客均於下午3點30分順利抵達高雄。

立榮航空表示，B7-8692班機原訂自馬公飛往高雄，航機後推時，機長發現儀表出現異常訊號，基於安全考量返回停機坪檢查，並疏導旅客下機，先協調部分旅客搭乘10點華信航空飛往高雄，隨後再調度同型號班機載運剩餘旅客，截至當日下午3點30分，原機旅客皆已抵達高雄。

立榮航空說明，因這起機械異常產生調度需求，另有3班航機受影響，包括澎湖往台南、嘉義及高雄，已透過簡訊通知旅客延誤情形。

