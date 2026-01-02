立榮航空「靈魂人物」林志忠卸任 陳永裕接任董事長兼總經理

長榮集團旗下的立榮航空（2621）2日發布重大人事異動，現任董事長兼總經理林志忠將卸任榮退，由副總經理陳永裕接替這2職位，「高層一次到位」的布局預計將寫下航空圈新篇章。

長榮集團旗下立榮航空的董事長兼總經理林志忠卸任，由副總經理陳永裕同時接棒2職位。（示意圖／翻攝自Facebook@立榮航空 UNI AIR ）

根據公開資訊觀測站資料，立榮航空2日陸續發布2則公告重訊，董事會決議宣告董事長、總經理2職位出缺，「靈魂人物」林志忠榮退，現任副總經理陳永裕由董事會推選接任董事長，同時替補接任總經理，異動從2日起生效。

據了解，退休的林志忠在立榮航空營運體系深耕多年，橫跨董事長、總經理雙重角色，被視為公司近年穩定經營的關鍵舵手。而此次退休也非突發變數，而是長榮集團規劃中的世代交接安排。

廣告 廣告

對此，外界關注新任董事長兼總經理陳永裕如何延續立榮航空的成長動能、強化成本控制與航線效率，又董事長與總經理職務合一，是否能加快決策效率，或是導致決策權過度集中，也是業界討論焦點。

據悉，在本次公告發布前，立榮航空的營運表現有成長態勢，2025年11月合併營收5.41億元，年增11.54％，累計前11個月營收65.63億元，也較去年同期有小幅增長。

延伸閱讀

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多

拜會藍綠盼推動《人工生殖法》 柯文哲：尋求共識從對話開始

民進黨團當面拜託協助總預算案 柯文哲喊：我現在是「朝廷欽差要犯」！