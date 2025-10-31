立榮航空11／9起放大澎湖機型 每航班多出114座位
澎湖觀光旺季一票難求，到了淡季也因為減班一樣一位難求，讓居民怨聲載道。總統賴清德日前到澎湖，喊出離島就是「交通要便利、醫療資源要充足。」結果立榮航空公司馬上就有善意回應，自11月起金馬澎都分別有加班機或放大機型航班。
尤其，澎湖自11月9日起逢每週日、一下午放大台北－澎湖機型，每一航班相當於多出114個機位，比多飛一班ATR機型的70人座小飛機輸運效果更好。
雙十連續假期後，澎湖時序就進入淡季，不過空運機票仍一票難求，嚴重影響居民赴台就醫、洽公及探親等行程安排，而民怨連連。連28日總統賴清德抵澎出席衛福部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓動土典禮，都接受到這些民怨訊息，而列為重要改善問題。
因此立榮航空昨（30）日在官網宣布，因應航空尖峰時刻運能需求，為維護鄉親交通權益，立榮航空自11／9起，於每週日／一下午放大台北-澎湖機型，目前已開放售票，請有需求鄉親儘速購票。可逕向立榮航空公司全球資訊網、app，或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票，加班機時刻表已出爐，詳情請以立榮官網公布為主。
而配合澎湖國家風景區管理處11月2日菊島跨海馬拉松賽事舉行，立榮在11月1、2日就已啟動加班機，加班澎湖至台北來回各1班。接下來11月份加班機都以「放大機型」飛航，用座位數184位的長榮航空A321機型取代70人座位的立榮ATR，等於每航班增加114個座位數，等於1班抵2班以上，輸運效力遠勝過加班機。
