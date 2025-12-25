立榮飛澎湖航班空調異常 另派航機載運旅客

（中央社記者余曉涵台北25日電）立榮航空昨天一架台北飛往澎湖航班，滑行時因客艙空調異常，返回停機坪檢查，同時另派航機載客，昨晚已抵達澎湖。

有民眾在網路上發文指出，搭乘立榮航空飛往澎湖航班在滑行時聞到異味、機艙偏熱且煙霧瀰漫狀況。

對此，立榮航空發布說明表示，昨天台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查。

立榮航空說，當時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，立榮航空深感抱歉。（編輯：林恕暉）1141225