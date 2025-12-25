立榮飛澎湖 艙內「飄怪味、冒濃煙」旅客嚇：難以呼吸

近日台灣兩家航空公司發生客機異常事件，引起旅客恐慌。立榮航空一架飛往澎湖的班機在滑行時，客艙內突然瀰漫白霧和怪味，許多旅客反映難以呼吸，最終機長決定滑回停機坪檢查。同一天，長榮航空飛往洛杉磯的BR006航班因出現異常訊號，機翼下方冒出濃濃白煙，被迫轉降大阪關西機場。所幸兩起事件均無人員傷亡，航空公司也立即採取應變措施，確保旅客安全。

立榮航空24號飛往澎湖的班機，許多旅客表示，滑行時有怪味還有煙霧。（圖／民眾提供）

立榮航空於24日晚上6點15分的澎湖班機在滑行過程中，客艙內突然出現怪味及煙霧。雖然機長有廣播說明是空調系統造成並已排除狀況，但煙霧仍未散去，許多乘客甚至難以呼吸而要求下機。一名旅客表示，煙霧確實瀰漫整個機艙，連氣管較不好的人都會有點無法呼吸的狀況，白霧濛濛壟罩了整個機艙。最終機長決定滑回停機坪進行檢查。

前機師張志豪解釋，飛機在後推之前、引擎啟動前可能會有一段空窗期，此時冷氣或空氣可能無法正常往外送。他指出，引擎啟動時冷氣系統會暫時停止運轉，但正常情況下這段時間相當短，大約不到一分鐘，即使有一點味道也會很快散掉，若持續發生則屬不正常情況。立榮航空後續回應表示，因客艙空調異常，考量安全返回檢查，並調派另一架飛機載運旅客，對造成的不便深感抱歉。

同一天，長榮航空24日上午11點從桃園出發飛往洛杉磯的BR006航班，機翼下方也冒出濃濃白煙，疑似出現異常而轉降大阪關西機場。張志豪表示，這其實是飛機在進行洩油，因為飛機都有最大落地重量限制，如果在非緊急情況下必須降落，機長會考慮放掉部分燃油以確保安全。若要降落但油量過多可能超過限重，就需要放油，因此才會看到有大量煙霧噴射的狀況。

長榮航空回應指出，該班機出現異常訊號，基於安全考量才轉降關西機場，並調派同機型載運旅客，同時提供餐券致歉。幸好兩班飛機最終都平安降落，讓所有旅客有驚無險。這兩起事件再次提醒航空業者及旅客，飛安永遠是首要考量，即使造成行程延誤，也必須確保每位旅客的安全。

長榮航空24號從桃園飛往洛杉磯的BR006航班，有旅客發現機翼下方有大量白煙。（圖／民眾提供）

