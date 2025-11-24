立法保障用現金消費權力 美國CASH法案影響通路生態

美國社會正迎來新一波關於支付方式的政策辯論。隨著無現金交易在零售通路快速普及，俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員大衛．湯瑪斯（David Thomas）近日提出名為「在此使用現金」（Currency Access to Spend Here，簡稱 CASH）的法案，試圖讓現金在數位化時代重新取得保障地位。



若CASH法案獲得國會通過，俄亥俄州民眾未來在商店與政府機關消費時，將可重新體驗類似1990年代的購物方式，只需掏出紙鈔即可完成500美元以下的交易。

現金一直是美國商業活動的基礎

法案內容明確要求，各類企業與政府部門至少需設置一個能接受現金的結帳點，並禁止商家對選擇現金付款的消費者收取額外費用。湯瑪斯指出，現金一直是美國商業活動的基礎，而納稅人理應保有在日常生活中使用實體貨幣的權利。他強調，許多選民對虛擬支付存有疑慮，也有人單純偏好實體現金，因此立法目的在於在現代化效率與民眾使用實體貨幣的自由之間取得平衡。

廣告 廣告

隨著目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）等大型零售商逐步將營運重心轉向自助結帳，並在部分店面逐漸減少現金支付選項，CASH法案若生效，勢必使這些零售巨頭重新調整策略。不過，法案並未強制增加人力，因為所謂的「現金結帳點」可以是自動化設備，也可由專人負責。

湯瑪斯的提案也與國會跨黨派另一起動向互相呼應。民主黨參議員約翰．費特曼（John Fetterman）與共和黨參議員凱文．克萊默（Kevin Cramer）日前共同提出《2025年支付選擇法案》（Payment Choice Act of 2025），內容同樣要求商家接受現金並禁止差別定價。兩項法案的提出，使「現金支付是否應列為全民基本權利」成為美國政策討論的新焦點。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

