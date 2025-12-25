立法凌駕行政權？在野主席否認

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨宣布成立台灣未來帳戶（ＴＦＡ），並擬提台灣未來帳戶特別條例到立院審議，遭質疑立法權踰越行政權。黃國昌駁斥並說，特別條例就是立法，立法權屬於國會，不是行政院；鄭麗文則說，民進黨若想共襄盛舉，也必須要透過立院來立法。

有媒體詢問，台灣未來帳戶特別條例是否有立法權踰越行政權疑慮？黃國昌回應，不會有立法權踰越行政權問題，特別條例就是立法，憲法規定立法權屬於國會，不屬於行政院；而國會是否有權立法增加政府支出，黃國昌說，除非不打算執行法令，否則執行都會有費用支出。

黃國昌說，媒體會有這樣的問題，是被民進黨行政權獨大、行政權說了算，完全沒有民主憲政基本常識所誤導；在任何一個民主憲政國家，不管是法律或條例，全部都是由國會制定，而非行政部門。

鄭麗文表示，立法權凌駕行政權的問題是不存在的，就算民進黨政府想推動類似政策，也必須提出法案和預算，並經國會通過，才能施行，歡迎行政院共襄盛舉，也提出相關版本。

