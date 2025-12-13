生活中心／林詠琪、談駿豪 台北報導

面對藍白三讀通過財劃法、國會擴權以及癱瘓憲法法庭多日，許多學者與律師看不下去，出面呼籲國會失速列車，該採煞車了，強調行政院也得承擔制衡義務，如果閣揆決定採取"不副署"，把違憲惡法擋在門外，不只合憲，也能守護人民福祉。

國會失速列車，停不下來，藍白不只硬推國會擴權，還有多部惡法準備強行通過，甚至憲法法庭還被癱瘓多日，法律學者與律師憂心忡忡，出面呼籲，行政院長其實有權，拒絕副署惡法。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹說：「郝柏村當行政院院長的時候，他反對李登輝總統，想要任命蔣仲苓，他拒絕副署，所以在我們的憲政史上，其實有發生過。」

面對立法院通過的惡法，若沒經過閣揆副署，將不具效力，東吳大學法律系特聘教授張嘉尹認為，這招不只合憲，也能保護人民福祉，但如果選擇副署並公布惡法又不執行，恐怕只會讓基層公務員為難。





東吳大學特聘教授張嘉尹指出，目前台灣面臨非常特殊的狀態，不是一個正常的憲法秩序，尤其立法院無所不用其極的擴充權力，造成憲法法庭被打趴。（圖／民視新聞）









東吳大學法律系特聘教授張嘉尹：「如果卓院長，他在兩個方案，就是不副署，跟不執行的方案裡面，他如果想要選擇不副署的話，以學者的身份去跟他說，其實這是合憲的。」





律師傅馨儀：「如果不去副署，反而會造成行政大於立法，那第一個我要先澄清，這個概念其實是錯誤的，今天立法院的立法，也要有一個人來做監督的作用。」

律師傅馨儀表示，行政機關不能只是含淚劃押，行政院長不副署完全是合憲，律師黃帝穎則說，立法院也有制衡手段，可以提出倒閣。





學者強調如果行政院長卓榮泰選擇不副署惡法，也是合憲的。（圖／民視新聞）

律師黃帝穎說：「許志雄大法官，他也特別撰文，他說行政院長不副署，立法院如果不同意的話，可以提倒閣，這不會產生行政獨裁的疑慮。」

律師洪偉勝說：「不管最後院長的決定，是決定用不副署的方式來做，還是不可以提出倒閣，或者是在特定的個案當中，傾向做不執行，我認為最後的關鍵，還是在於跟公民社會的溝通。」

學者希望讓台灣憲政體制，恢復正常，也強調關鍵在於社會溝通，達成共識。

原文出處：立法失速列車該踩剎車 學者強調閣揆「不副署」惡法屬於合憲

