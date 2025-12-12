立法失速列車 憲政剎車該踩就踩！永社：行政院長不副署惡法合憲、屬權力制衡

台灣永社召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩 — 『不副署合憲』」記者會。 圖：台灣永社提供

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白立委以人數優勢否決，行政院長卓榮泰指不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力。傳出行政院將「不副署」或「不執行」並聲請釋憲。對此，台灣永社今（12）日召開記者會呼籲，面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩，行政院長行使副署權，讓違憲惡法不生效，是符合憲法的制衡工具。

台灣永社副理事長黃帝穎律師表示，立法院推動多項具違憲爭議的法案，包括財劃法、反年改等相關法案，以及「民代貪污助理費除罪化」等違反正義原則的立法，在憲法法庭被癱瘓的情況下，如何阻擋違憲惡法使其不生效力的問題非常重要。

黃帝穎強調，行政院本身即為憲政機關，在現代民主國家，守護民主憲政是所有憲政機關共同的責任，不是只有大法官的責任。當大法官被癱瘓—這在全球民主國家幾乎難以想像的情況下，行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家，這是非常重要的一環。

他引用許志雄大法官撰文指出，行政院長不副署，若立法院不同意，可以提出倒閣。因此，並不存在行政獨裁的疑慮，換言之，在現行憲政架構下，各憲政機關之間仍有制衡空間。永社主張，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署、讓違憲惡法不生效，確實符合憲法。

「副署、公布後不執行」，恐侵蝕我國憲政體制的重要基石

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹提及，面對憲法法庭癱瘓、國會擴權的困局，目前僅剩行政權與立法權在運作，因此可能的方案有三種，行政院長不予副署；總統不予公布；行政院長副署、總統公布之後，行政院選擇不執行。他認為，「不副署」是較可行的方案，因行政院長行使副署權，是憲法所許可的制衡工具。

張嘉尹說，若行政院因為不同意立法院通過的法律，選擇「副署、公布後不執行」，這將侵蝕我國憲政體制的重要基石，也不是負責任的做法。行政院長若不願承擔政治責任，本應由其作出的決定，卻轉嫁給下屬公務員承擔，讓公務員「背黑鍋」是不合理的。雖然「不執行」可能是一種方案，但權衡後可以發現，「不副署」是傷害最小、最能展現責任政治的方式。

不副署作為新的憲政慣例之契機

台北大學公共行政學系兼任助理教授洪偉勝律師指出，相關重大法案在沒有經過討論的情況下就一路往前衝，面對車子失速，煞車手段要視情況使用，不存在唯一正確、一定錯誤的說法，他主張，行政院長不副署是影響程度最小、卻較有可能形成憲政慣例的方式，因為不副署決定完全在行政院長一人，不會涉及行政體系的其他公務員，也不涉及其他諸如考試權、司法權的行使。憲法也明文賦予立法院倒閣權，不至於有所謂權力不受節制的情況。關鍵都在於，必須要與公民社會充分溝通，爭取最大的理解、支持，就有可能在這台失速列車繼續往前衝時，找到一個真正能踩下煞車的契機。

緊急煞車雖會帶來些微震盪，但這正是行政院長職責所在

日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀律師表示，在法治國家裡，所有人基本上都必須遵守法律。雖然人民是惡法亦法需要遵守，但行政院依照憲法為最高行政機關，依照憲政權力分立制度，應該要行其實際機關功能。傳統經驗上，行政院均僅有形式審查直接副署法律，但若法律涉及到嚴重侵害憲政防衛機制與功能時，行政院依照憲法第37條隻規定，不副署亦可認定為合憲的職權行使。

他強調，當憲政這輛列車已經失速，變成一列「失速列車」時，雖然緊急煞車可能會造成劇烈的震盪，甚至會讓乘客感到害怕、不安。然而，這卻是列車長唯一能做的選擇。他不能眼睜睜看著車上所有乘客陷入即將危及生命的危險之中。所以，儘管緊急煞車會帶來些微的震盪，但這正是列車長的職責所在。

