立法委員劉建國邀國土署長會勘虎尾市區 攜手解決淹水痛點

▲劉建國邀國土署長會勘虎尾文化路，攜手解決淹水痛點。（圖／記者陳昌毅攝）

【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】為徹底改善虎尾鎮市區淹水問題，立法委員劉建國在接獲縣議員林文彬及地方民眾陳情後，特別邀請內政部國土管理署署長吳欣修南下虎尾，實地會勘「虎尾鎮 B 幹線（文化路）雨水下水道改道工程」，並召集相關單位共同研商具體改善對策。

吳欣修署長於會勘時表示，虎尾鎮文化路一帶長期因排水系統受限、地下管線複雜，每逢豪雨即容易積淹水，已成為地方亟需解決的重要課題。國土管理署將本於「中央支持、地方執行」的原則，全力協助地方政府推動改善工程，透過專業技術與經費挹注，加速完成治水設施，提升市區整體防洪能力。

吳欣修並指出應劉建國委員要求，國土管理署全力支持 3,000 萬元工程經費，後續將持續掌握工程進度，確保設計與施工品質，讓工程發揮實質效益，降低淹水風險，保障居民生命財產安全。

立法委員劉建國指出，虎尾文化路與中正路口一帶為鎮內重要商業核心區，人口密集、車流頻繁，惟地下管線配置極為複雜，涵蓋台電高、低壓電纜、中華電信主幹光纖、自來水及天然氣等多項民生管線，交錯密布，施工難度極高。過去因管線遷移不易，導致治水工程推動受限，也讓地方居民長期飽受淹水之苦。

對此，劉建國當場要求相關國營事業單位與縣府設計團隊密切協調配合，針對無法遷移的關鍵大型管線（如中華電信主幹管），必須透過工程設計調整因應，包括箱涵路線偏移、下潛等工法，在「不影響商家正常營運」及「確保施工安全」的前提下，務必如期、如質完成工程，讓虎尾市區早日擺脫淹水威脅。