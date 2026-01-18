立法委員邱議瑩發送「台灣尚勇」新版春聯 祝福大家

記者鍾和風/高雄報導

農曆新年將至，立法委員邱議瑩於昨(18日)在科工館南館舉辦「台灣尚勇」新版春聯發送活動，與市民朋友一同迎接新的一年，將象徵好運與勇氣的祝福貼進家門，祝福大家新年平安、事事尚勇。

立法委員邱議瑩發送「台灣尚勇」新版春聯。(圖/邱議瑩服務處提供)

邱議瑩被問及中天某記者涉國安法案件看法，邱議瑩表示: 他在採訪新聞上面是很積極，但是有些時候其實我覺得在採訪的過程裡面，是很刻意地去挑釁啦。

我不談他個人的採訪的行為，我認為在面對國安法這樣的一個非常嚴肅的國家安全議題，對於保衛台灣、保衛國家安全的這件事情上面，我們都必須很嚴肅地去面對。所以這不是什麼迫害，這也不是什麼言論自由的問題，而是對於一個國家安全保護的一個很嚴肅的議題的問題。

我想在這件事情上面，我們當然也是希望司法的調查能夠嚴謹。對於國家保護的這個區塊，其實是沒有任何模糊的空間，這個我必須再次的重申。