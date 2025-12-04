立法會選舉何不延期？港人：港府找到投票率低的好藉口

香港「宏福苑」大火，燒出香港社會一片低迷，外界預估，即將於7日登場的香港立法會改選，投票率將再創新低。「香港人權陣線」發起人赴湯表示，在這種情況下，港府為何不將選舉延期？因為就是剛好有這場火災，找到順勢向「主子」交代低投票率的藉口，所以勢必要如期舉行。

宏福苑大火沒發生 投票率也會很低

香港立法會將於12月7日改選，面對上屆新低的投票率30.2%，香港政務司長陳國基日前表示，希望所有選民都出來投票，本屆選舉投票時間將延長至16個小時，比上屆多了2小時，但主要是想方便選民，不等於會有更多人投票。

廣告 廣告

香港青年阿翼表示，港府其實用盡吃奶的力氣，希望能動員市民出來投票，但對投票率的幫助不會太大，因為即使宏福苑這場大火沒有發生，香港市民普遍還是不信任現在由中共主導下的香港政府。

阿翼：『(原音)因為之前國安法等等所帶來的政治清洗，導致香港市民對於現在香港選舉制度的信心也是全然的崩潰，就沒有動力讓他們去投票，因為他們覺得投票是沒有用的，所以投票率也是會很低。』

香港經濟受創 建制派市民也失望

阿翼指出，香港主流的民主派在上屆杯葛選舉，但還有一些號稱是獨立民主派的人士出來參選，到了這屆，連這些獨立民主派或較為中間派的人士都不出來了，既然想支持的參選人都消失了，在這種封閉式的選舉制度下，選民更沒有必要去投票。

他在香港也發現，建制派的支持者很多是為了經濟利益，而去支持親中共的派系，可是這幾年香港的經濟狀況非常嚴峻，行政長官李家超也沒有辦法改善節節上升的失業率，以及店鋪等零售業蕭條的問題，所以其實很多建制派的市民，對於港府在國安法實施之後的表現，也是非常不滿和失望，有些激進建制派的名嘴也開始轉向批評政府，或是保持沉默，不再支持政府的政策，這也會降低市民的投票意願。

因大火有了「交代」 立法會選舉如期舉行

「香港人權陣線」發起人赴湯表示，他原本預估這屆的投票率將比上屆30.2%再下降3、4個百分點，但在「宏福苑」大火發生後，他覺得投票率將會下探到20%出頭。

赴湯說，港府也知道投票率會很低，但為什麼不選擇在大火事件後宣布延期選舉？因為找到好藉口了。赴湯：『(原音)他還要持續的舉辦，我覺得就是因為他好交代，因為其實沒有發生這件火災的時候，他滿難交代投票率低的這件事情，但是現在他就可以推說是因為這個火災，就少了很多人去投票，他就可以跟他的主子交代，我覺得他們是有考慮過的，不然的話，一般這麼接近、這麼大的事情，他們應該是延後這個選舉才是。』

燒掉在香港生活的信心 預估投票率再創新低

中國時事評論人林辰斌也談到，大火事件發生後，港人要求徹查事故的呼聲非常高，民間把對於這場大火的悲憤情緒，融會在目前對香港政局不滿與憤怒的情緒中，而港府和北京政府的回應非常不好，不是虛心接納或傾聽，而且連個樣子都不做，還想「動手抓人」，所以本屆投票率一定會再創新低。

林辰斌：『(原音)我覺得在香港的這個環境當中，已經不太存在有中間選民這個概念，基本上就是兩大陣營，而其中最主流的那個陣營，他已經沒有辦法活動了，所以這個選舉已經沒有任何的意義了。這個大火促使大家不想去投票的並不是大火本身，是大火發生背後的原因，以及港府應對這個事情的反應很糟糕，他不是一般的糟糕。』

林辰斌認為，由於港府能動員的建制派基本盤，起碼能讓投票率達到25%，所以他預估這次的投票率將落在25%到30%之間；但也強調，無論如何，這把大火燒毀的何止是那幾棟樓，它幾乎是將香港人賴以為傲的歷史、榮譽感、專業精神、制度優勢，還有在香港生活下去的信心，全都「付之一炬」。