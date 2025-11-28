立法會選舉前大火！分析：考驗北京對港控制

▲香港宏福苑大火現場，失蹤者家屬張貼的尋人啟事。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火已造成將近百人死亡，罹難人數恐還會繼續攀升，這場香港60年來最嚴重火災，剛好發生在立法會選舉前幾天，儘管自2019年大規模民主抗議活動以來，北京已經改變了香港的面貌，立法會改組、港版《國安法》實施後，支持民主的聲音和異議者更被壓制，法案也禁止了所有不被視為「愛國者」的人參政，但有外媒分析，這把火燒得太大，問責聲浪依然會對李家超政府乃至北京的統治形成考驗。

外媒《路透社》報導，香港第八屆立法會選舉預計12月7日舉行，卻遇到宏福苑世紀大火，所有香港人都在盯著政府要如何處理這場悲劇，估計會有不少市民對香港政府的看法產生進一步改變。

有分析人士表示，香港的高房價一直都是引發民怨的導火線之一，儘管當局加強政治和國家安全管控，但這場悲劇仍可能加劇民眾不滿。從故障的火災警報器，到疑似有工人亂抽菸，再到傳統竹製鷹架及不合格防護網的風險爭議，越來越多香港人直言，政府監管部門和工程公司的疏忽瀆職、貪小便宜，就是造成這次火災的主因，卻想讓工程公司揹所有鍋，並迅速逮捕了3人。

分析指出，雖然香港的抗議活動受到嚴格管控，但網路論壇等非實體空間仍可以造訪，許多港人在此表達他們的情緒，後續不排除會從針對工程公司，蔓延到質疑政府的消防安全和監管機構運作，從而加強施壓，要求對事件真相，進行廣泛而公開的調查。

