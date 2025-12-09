立法會選舉廢票創新高 港人：對建制派的不信任投票
香港立法會選舉落幕，高達4萬1千多張廢票，相當於每33人就有一人投廢票，創下歷屆新高；而大埔「宏福苑」大火所在的新界東北選區，廢票率更是所有選區之冠。有港人直指，這是一場對建制派候選人的「不信任投票」。
民建聯 本屆選舉最大贏家？
香港立法會選舉7日舉行，全港約410萬名登記選民，有131萬7,682人投票，比上屆少了3萬3,123人，投票率31.9%略高於上屆2021年的30.2%，歷屆次低。這屆地方直選，傳統親中黨派「民主建港協進聯盟」獲得的席次最多，各選區的每一位候選人全都當選，但「民建聯」在地方直選的總得票率，較上屆大幅減少36%。
中國時事評論人林辰斌分析，從整體投票率和當選席次的分布來看，反映出建制派的基本盤，港府與建制派的動員，在這次選舉已來到極大化。林辰斌：『(原音)傳統的建制派政黨民建聯依然是第一大黨，可見在建制派的支持群眾當中，火災並沒有影響到民建聯的選情。在投票之前，民建聯的主席是認為民建聯這次選情很嚴峻，事實上他們還是成功了。』
當天未去投票的香港青年阿翼則觀察，除了稍微「開明」的新民黨、民思之外，其他參與直選的建制派政黨，得票數都減少，顯示更加失去市民的支持。他指出，民建聯是大埔火災中被民眾質疑貪污腐敗最嚴重的政黨，在全港的得票數暴跌36%、25萬張票，其實已反映不少建制派支持者也非常不滿民建聯。
愛國者治港 功能組別選舉「封閉性」更高
在功能組別方面，林辰斌說，北京當局仍然採取「精英治港」的原則，而且必須符合「愛國者治港」的條件，所以以往還有傳統泛民人士參選，本屆就完全看不到。
林辰斌：『(原音)以前香港的民主運動當中，基本上是有兩個要求，一個就是要普選行政長官，還有個就是普選全部的立法會，很多港人那個時候是要求要取消功能組別，他們認為必須是由全體人民來直選，但是，功能組別這個就一直保留到了現在，而現在經過北京對香港選舉制度進行改革之後，現在的功能組別其實那個封閉性就更高了，實際上它的選民基礎會變得更加的嚴格。』
廢票率衝高 形同不信任投票
這屆立法會選舉的廢票數，多達4萬1千多張，比上屆多出約1萬4千張，廢票率3.12%，比上屆2.04%高出許多，雙雙寫下史上新高，相當於每33人就有一人選擇投下廢票。進一步統計，在10個選區當中，新界東北的廢票率最高，達到3.45%，其次為新界西南的3.32%、香港島東的3.31%。
阿翼指出，這次的投票率不如外界預期的低，主因包括港府取消許多移民者的選民登記，好讓登記人數降低，以便投票率「好看一點」，但實際上，總投票人數明顯比上屆少了3萬3千多人，廢票數和廢票率更大為提升，證明有更多人是不信任選舉制度、不響應政府動員。
阿翼：『(原音)投廢票的人數也是增加的，你投廢票就是代表在這個只有建制派參選的選舉當中，每一個建制派的候選人我都不信任，認為每一個建制派的候選人都是「垃圾」，所以我全都不投，所以這些廢票在上一屆2021年是2萬7千多，今年是4萬1千多，多出了一半，所以很明顯就是這一屆選民比起上一屆更不願意投票；第二，比起上一屆更不願意在候選人當中選一個。』
他說，大埔火災所在的新界東北選區，投票人數與投票率是全港各地方選區最低，廢票數與廢票率則是全港最高，災區選民比其他市民更加不滿建制派。阿翼：『(原音)就是這個選區的人，比起全香港其他地方的人，都更討厭建制派，他們是現在全香港最討厭建制派的選區。』
林辰斌則表示，以香港過去的政治結構來說，支持民主派的民眾有6成，支持建制派的約4成，這個六四比一直存在，這次選舉依然能看到支持民主派的選民他們的參與率極低；換言之，往後香港立法會選舉的投票率，想要突破35%是很困難的事，最多就是在3成上下。
