立法有瑕疵！憲法法庭判憲訴法修正案違憲 判決理由曝光
〔記者楊心慧／台北報導〕憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；憲法法庭今宣布，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。
立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」第4條、第30條、第95條修正條文，今年1月2日行政院移請立院覆議，但立院最終表決通過維持原決議，行政院提出的覆議案被否決，立法院於今年1月13日要求總統公布「憲法訴訟法」修正條文，立法院民進黨團認為修正條文有違憲疑慮，聲請憲法審查暨暫停處分；總統於今年1月23日公布「憲法訴訟法」修正條文。
總統賴清德兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾1年未做出任何判決。
憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，憲法及憲法增修條文出於權力分立與權力制衡的考量，就大法官應如何行使職權保持沉默的態度，未規定應依據法律為之，使大法官可以不受黨派或政治影響，獨立、客觀宣示憲法內涵，假如憲訴法導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法意旨，大法官不應受其拘束。
許碧惠說明，大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行；若致全體大法官不得行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將癱瘓釋憲制度，形同大法官拒絕行使憲法上的職權。
許碧惠指出，雖無明文規定，大法官若持續拒絕參與個案評議時，如何計算現有總額，但一向的做法是沒實際參與討論、作決定的大法官，就不算在人數內，若大法官拒絕參與評議，卻又算進人數，恐導致其他大法官因此行使職權受到阻止或妨礙，本次共有8位大法官，其中3位認為人數不夠，選擇拒絕參與，屬極端且不得已情況，只能將3位拒絕評議的大法官先從人數中扣掉。
新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞說明判決理由要旨，並指出立法程序有明顯瑕疵，綜合各瑕疵，立法程序已達欠缺正當性的重大程度，牴觸憲法正當立法程序原則。
憲法法庭認為，「憲法訴訟法」修正草案是立委翁曉玲等所提修正案，二讀會逐條討論時，由民眾黨黨團提出的再修正動議，但內容與修正案完全不同，外界無法知悉草案內容，也未附具立法理由，提案者也未為說明或答辯，其他立委無法知道修正緣由及修正後影響，無時間徵詢主管機關意見，明顯不符公開透明原則。
另外，立法過程中，不同政黨有明顯不同的立場，可知三讀程序沒有採無異議方式通過的餘地，應將全案提付表決，以確定立法院最終意見，但主席於詢問有無文字修正後，即間不容髮宣示作成決議，立法程序亦有瑕疵。
