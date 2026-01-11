立法模糊 律師憂像「警察國家」

館長陳之漢去年十月直播提及「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動，新北檢方依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。北市公館圓環拆除，兩名女子手持台北市長蔣萬安黑白「遺照」，及寫有「死」等字字卡在現場抗議聲援，被告發涉犯恐嚇罪；台北地檢署認民眾僅是表達訴求，不起訴處分。

曾擔任過派出所長的律師郭晏甫說，法律實務上，針對特定族群挑釁式或歧視性言論，多數情況皆被視為言論自由保障範圍，除非明確指出對象；如館長針對賴清德總統言論，因對象明確，且涉及暴力，就有恐嚇疑慮。

廣告 廣告

郭晏甫說，行政院修法版本提及仇恨言論、境外敵對勢力等字樣，但修法採不確定法律概念；如單純表示「不喜歡某族群」，或在網路上批評政治立場或支持特定政黨人群，即使言論明顯具冒犯性，算不算仇恨言論？標準不明確，恐有限縮言論自由，甚至引發「白色恐怖」疑慮。

現行「社會秩序維護法」規範多項違序處罰，部分罰鍰可由警方自為裁定，如從事性交易、賭博等。以性交易、賭博為例，嫖客實務上員警會逕行處分一五○○元罰鍰，賭博除主嫌外，賭客也是社維法罰錢，但條文如有拘留等限制人身自由處分，依法須經法院裁定。

他說，即便未來修法仇恨言論需由法官裁罰，但行政端仍可能透過警詢、筆錄或通知到案等方式造成程序負擔，如之前網友發文「陳菊死了？」警方先通知當事人說明再移送，即使法院裁定不罰，但前置作業已使當事人生活受影響。

郭晏甫說，立法採用過於模糊或彈性概念，調查、傳喚或行政偵查過程，就算法院裁定不罰，當事人都得經過調查過程，跟「警察國家」有何不同？

【看原文連結】

更多udn報導

會帶啥回去？旅日台人行李箱｢塞滿1物｣網認親

美國吃到家鄉味 台積女工程師暖幫餐廳架團購網

自助餐1種魚別夾！她誤食括約肌失守｢還流油｣

Jennie戰袍慘撞衫 辣度全開、同款髮型｢她沒輸｣